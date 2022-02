Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'actrice Déborah Lukumuena à l'occasion de la sortie du film Robuste réalisé par Constance Meyer le 2 mars prochain.

Biographie

Déborah Lukumuena est une actrice française. Passionnée de littérature, elle souhaite d'abord devenir professeure avant d'avoir un déclic en regardant Jonathan Rhys-Meyers dans la série Les Tudors. Elle répond alors à une annonce de casting pour le film Divines réalisé par Houda Benyamina. Après de longs mois de castings, elle décrochera le rôle qui lui vaudra le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2017. Elle entre ensuite au Conservatoire National d’Art Dramatique dont elle sort en 2020. On la retrouve dans le film Les invisibles réalisé par Louis-Julien Petit aux côtés notamment de Corinne Masiero et Audrey Lamy. En 2019, elle interprète Anguille au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, personnage du roman de l'écrivain comorien Ali Zamir Anguille sous roche, dans une adaptation mise en scène par Guillaume Barbot.

Le 2 mars prochain sort Robuste réalisé par Constance Meyer, film dans lequel elle partage l'affiche avec Gérard Depardieu. Elle sera également à l'affiche du film Entre les vagues réalisé par Anaïs Volpé en salles le 16 mars prochain.

L’accident de chasse menace chaque week-end les cyclistes, les joggeuses, ou les randonneurs. Une jeune chasseuse de 17 ans vient d’être mise en examen pour avoir tiré accidentellement sur une randonneuse de 25 ans… en France, on peut chasser à partir de 16 ans… Dès l’adolescence, on peut officiellement jouer avec le feu…

Les Oscars en perte d’audience ont annoncé que le public pourrait voter lors de la prochaine cérémonie qui aura lieu le 27 mars… Voter pour son film favori. Ce qui devrait permettre de couronner un block-buster et son super-héros… Et le peuple majoritaire repris le pouvoir…

Le chanteur Gim’s a été nommé ambassadeur… de Valérie Pécresse ? NON ! De la rumba congolaise. Un titre accordé par le président de la RDC à Gim’s et son frère Dadju… Mais le public proteste car ces deux artistes ne sont pas des chanteurs de rumba…

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Interdire la chasse ?

: Interdire la chasse ? La chronique de Monsieur Poulpe : Réunion secrète entre Poutine et Macron

: Réunion secrète entre Poutine et Macron La chronique de Léo Karmann : Robuste réalisé par Constance Meyer

