Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent la comédienne, animatrice de télévision et réalisatrice, désormais autrice pour la sortie de son livre “La Quête (ou éventuellement un titre bien meilleur)” paru chez Flammarion.

Biographie

Anne Depetrini, fille de prof, a toujours été une bonne élève et suit un cursus traditionnel : Après une prépa HEC et une école de commerce, elle débarque dans le monde professionnel rêvant de faire de la télévision. Elle finit par travailler dans le seul journal qui voudra d’elle : Le Revenu Français. Très loin de ses rêves.

En 1996, Anne Depetrini passe un casting organisé par Canal et devient Miss Météo de la mi-journée durant l’émission La Grande Famille. Elle coprésente ensuite l'émission Un autre journal aux côtés de Philippe Gildas. Anne Depetrini est fréquemment invitée sur le plateau du jeu Burger Quiz (2001-2002 puis de retour en 2018), présenté par Alain Chabat. Elle présentera même quelques émissions aux côtés de Laurent Baffie.

Anne Depetrini s'essaiera à la scène en tant que comédienne à plusieurs reprises (Jour de neige mis en scène par Philippe Lellouche (2006),Et après mis en scène par Dominique Farrugia (2006), Dépression et des potes mis en scène par Arnaud Lemort (2008)). Mais c'est finalement en tant que réalisatrice qu'Anne Depetrini attire la lumière : son premier long-métrage Il reste du jambon? inspiré de son expérience du couple mixte sort en 2010 et rassemble près de 800 000 spectateurs, tandis que son second film au grand écran L'école est finie s'inspire son enfance et du livre Chroniques d'une prof qui en saigne.

Actualité

La Quête (ou éventuellement un titre bien meilleur)

Paru le 12 mai chez Flammarion, Anne Depetrini y raconte le chemin parcouru pour tenter de se trouver soi-même, ou du moins d’aller à peu près bien. Elle revient sur son premier chagrin d’amour qui la pousse à entamer un travail thérapeutique, première étape qui l’emmènera vers toutes sortes d’expériences plus ou moins efficaces : ésotérisme, voyance, astrologie, marabout, méditation, yoga... Anne Depetrini souligne avec humour que cette quête spirituelle a quelque chose de très féminin, ou en tout cas, est plus souvent empruntée par des femmes, car la remise en question n’est pas vraiment un trait de caractère masculin...

