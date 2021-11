Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le chanteur Eddy de Pretto pour parler de son nouvel album À tous les bâtards, qu'il présentera en tournée dans toute la France.

Eddy De Pretto en concert à Lyon au théâtre antique de Fourviere pour les Nuits de Fourvière, juillet 2019 © Maxppp / LE PROGRES / Stéphane GUIOCHON

Biographie

Eddy de Pretto est un auteur, compositeur et interprète français. Il est remarqué en 2017 grâce à sa chanson Kid, sortie dans un court EP éponyme. Ce grand auditeur de chansons françaises à textes (Aznavour, Brassens, Brel) et de rap sort l'année d'après son premier album, Cure, dans lequel il aborde les thèmes de la virilité et des normes sociales que l'on s'impose collectivement. L'album connaît un grand succès et vaut à Eddy de Pretto trois nominations aux victoires de la musique. Après un long arrêt forcé de sa carrière lors de la pandémie, il revient avec un nouvel album À tous les bâtards, qu'il porte comme une ode à la différence.

Actualité

Eddy de Pretto a sorti en mars 2021 son deuxième album, À tous les bâtards, produit par le label qui le suit depuis ses débuts, le Initial Artist Services. Il est également en concert dans toute la France cet hiver et sera notamment à Clermont-Ferrand le 20 janvier 2022.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Marketing politique

: Marketing politique La chronique d'Hippolyte Girardot : Les petits métiers

: Les petits métiers La chronique d'Aline Afanoukoé : Eddy de Pretto

La programmation musicale de l'émission