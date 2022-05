Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et François Audouin reçoivent la comédienne Sophie Forte qui jouera la pièce « Dolto, lorsque Françoise paraît » écrite et mise en scène par Eric Bu au théâtre Essaïon à Avignon du 7 au 30 juillet.

Sophie Forte est une humoriste, comédienne, chanteuse et scénariste française. Dans les années 90, elle crée plusieurs one woman show qu'elle joue à Paris et en tournée. Parallèlement, on peut la retrouver dans l'émission La Classe, mais aussi sur France Inter dans Rien à cirer, chez Vivement dimanche ou encore Frou-Frou.

Depuis 2000, elle écrit des chansons. Elle a sorti sept albums pour le jeune public et deux pour adultes, qui parlent de sujets graves comme la maladie, la mort, le divorce ou la sexualité.

Pendant le confinement, elle écrit un premier roman La Valise paru en octobre dernier aux Editions Prisma dans lequel elle raconte l’histoire de sa famille.

Tout mais pas l’Ephad ! Pour éviter de finir par claquer chez Orpéa, les alternatives se développent comme la colocation entre seniors ou la une crèche intégrée à la maison de retraite… afin de mêler les générations, dans la bienveillance…

Les animaux sauvages sont interdits dans les cirques à Paris… Mais dans les théâtres ? Une pièce qui se joue actuellement met la mairie dans l’embarras, car sa distribution compte un oiseau sauvage, “Le marabout”…

La meilleure bière de France est brassée avec du pain rassis… La flambée des prix du blé et le risque de pénurie nous contraint à recycler le pain sec… rassurez-vous ça marche aussi avec la brioche…

Comment transformer votre pain rassis en pain comestible par Sophie Forte : Passez votre pain rassis sous l'eau froide puis faîtes le cuire sur la grille du four à 160° pendant 6 minutes.

Le moment Meurice : Grande cause du quinquennahahah

: Grande cause du quinquennahahah La chronique de Djamil le Shlag : Pap Ndiaye alias le woke

: Pap Ndiaye alias le woke La chronique de Mélanie Bauer : Kevin Morby

