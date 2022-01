Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek reçoivent la comédienne Valérie Mairesse pour le film "Les voisins de mes voisins sont mes voisins" réalisé par Anne-Laure Daffis et Léo Marchand qui sort le 2 février.

Biographie

Valérie Mairesse est comédienne et chroniqueuse radio. Elle commence le théâtre dans la troupe du Splendid avant de jouer son premier grand rôle au cinéma sous la direction d'Agnès Varda dans L'une chante, l'autre pas. Elle devient populaire grâce aux comédies C'est pas moi, c'est lui et Le parapluie avec Pierre Richard ou encore Banzaï avec Coluche. Elle joue également au théâtre dans différents registres d'Amélie Nothomb à Feydeau en passant par Guitry, Marivaux ou encore Shakespeare. Elle est également chroniqueuse à la radio dans les émissions de Laurent Ruquier, après On va s'gêner sur Europe 1, elle rejoint Les Grosses Têtes sur RTL. Elle sera à l'affiche de la dernière pièce de Laurent Ruquier Un couple magique au Théâtre des Bouffes Parisiens à partir du 12 février aux côtés de Stéphane Plaza.

Actualités

Les préoccupations écologiques pourtant bien placées dans le baromètre des français sont pour le moment quasi inexistantes dans les débats de la campagne présidentielle. Mais que peut-il bien se passer lorsqu’au sein des partis, on aborde la question?

Nous sommes tous d’accord pour constater que sur les réseaux sociaux ne règne que peu une atmosphère ouatée, hippie et émolliente. Comme si les réseaux sociaux produisaient un effet loupe sur tout ce qui est agressivité, radicalité voire méchanceté pure et simple. Heureusement, dans la vraie vie, il y un truc de super, c’est ce qu’on appelle le principe de réalité …

Depuis le confinement, nos voisins sont parfois devenus nos amis. A minima, on a tous misé sur un peu de Solidarité et d’entre aide. A grands coups de groupes Whatsapp. Avec des résultats … contrastés.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : François Hollande, l'espoir de tout un peuple

: François Hollande, l'espoir de tout un peuple La chronique de Monsieur Poulpe : La chronique Motocross

: La chronique Motocross La chronique de Léo Karmann : Les voisins de mes voisins sont mes voisins réalisé par Anne-Laure Daffis et Léo Marchand

La programmation musicale