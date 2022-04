Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent le chanteur Gauvain Sers à l'occasion de sa tournée dans toute la France pour son album Ta place dans ce monde!

Biographie

Gauvain Sers est un auteur-compositeur-interprète français. Repéré par le chanteur Renaud, il commence en faisant ses premières parties. Son premier album Pourvu sort en 2017 et rencontre un grand succès en devenant disque de platine.

En décembre 2018, Gauvain Sers sort la chanson Les Oubliés qui parle des campagnes et des « laissés pour compte » dans la société française actuelle qui marche « à deux vitesses ». Cette chanson lui a été inspirée par les regrets et les souvenirs d'un instituteur de l'école de Ponthoile dans la Somme fermée en 2018. Il en fait un documentaire, diffusé en plusieurs parties sur YouTube.

Son deuxième album, intitulé Les Oubliés, sort en mars 2019, également certifié disque de platine.

Il vient nous présenter son troisième album Ta place dans ce monde avec lequel il sera en tournée dans toute la France notamment le 13 mai à Ris-Orangis, le 4 juin à Meung-sur-Loire, le 24 juin à Grenoble et dans de nombreux festivals cet été : le 1er juillet à Saint-Dizier, le 2 juillet à Sablé-sur-Sarthe, le 7 juillet à Nuits-Saint-Georges…

Actualités

C’est fou comme certains sont très pressés de voter aux législatives… Chez LR ou chez les électeurs de gauche on sent une envie de prendre sa revanche… L’électeur aussi peut être un machiavel !

Le “grand chantier de l’école” est l’une des priorités du nouveau quinquennat… Et attention, Le président 2 veut changer de méthode… et pratiquer la concertation…

Les artistes sont de plus en plus nombreux à chanter ou filmer leurs engagements sociaux et climatiques… Stromae, Orelsan, ou le réalisateur Todd Haynes avec son thriller environnemental “Dark waters”...

Au sommaire de cette émission

La chronique de Monsieur Poulpe : Poulpe et une IA félicitent le nouveau président

: Poulpe et une IA félicitent le nouveau président Le moment Meurice : Qui au gouvernement ?

: Qui au gouvernement ? La chronique de Mélanie Bauer : Ta place dans ce monde de Gauvain Sers

La programmation musicale de l'émission :