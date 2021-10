Bonjour la France Inter ! Retour vers les meilleures émissions présentées par Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek pour ces vacances. Aujourd'hui, Maurane et Poulidor !

Biographies

Maurane

Elle connaît la musique dans laquelle elle baigne depuis l’âge de 8 ans. Son père Guy Luypaerts est en effet directeur de l’Académie de Musique de Verviers et sa mère Jeannie Patureaux est professeur de piano. Comme bon nombre d'artistes, c’est à l’adolescence qu’elle se présente à des concours de chant sous le surnom de Claudie Claude. En 1979, elle participe au spectacle « Brel en mille temps », d’Albert-André Lheureux avec Philippe Lafontaine. Pierre Barouh, compositeur français, la découvre alors.

Sous le surnom de Claude Maurane, ses premiers 45 tours sortent dès 1980 sous le label Saravah de Pierre Barouh mais ses petits contrats la conduisent plus souvent à chanter dans la rue ou les cafés-théâtres, à être choriste pour Jo Lemaire ou Philippe Lafontaine. Elle se fait appeler alors Maurane. Sa carrière ne décolle vraiment qu’en 1986 avec la sortie de son premier album « Danser » et une première scène au sentier des Halles à Paris en 1987. L’année suivante, Michel Berger lui confie le rôle de Marie-Jeanne dans la deuxième version de l’opéra rock "Starmania" qui tourne durant six mois en compagnie notamment de Renaud Hantson, Sabrina Lory, Wenta, Martine St-Clair et les frères Groulx. Son passage à Starmania lui sera difficile au point de ne pas venir à une représentation. Elle sera remplacée par Réjane Perry pour le reste de la tournée. Son deuxième album simplement intitulé « Maurane » sort en 1989. Il contient un de ses plus grands succès : « Toutes les mamas » et lui ouvre les portes de l’Olympia. 1991 voit paraître l’album « Ami ou ennemi » qui confirme le succès déjà obtenu, en se vendant très bien sur la durée grâce à des titres comme « Ça casse », « Du mal », « Mentir » et surtout la ballade « Sur un prélude de Bach » signée Jean Claude Vannier et qui aura un impact retentissant sur sa carrière. L'album comporte notamment une chanson parlant de son rapport avec le personnage qu'elle incarnait dans Starmania : Qui es-tu Marie-Jeanne ? Depuis lors, elle a publié cinq autres albums qui ont tous rencontré du succès.

Elle a également sorti deux albums en trio avec Steve Houben et Charles Loos sous le nom H.L.M. (Houben, Loos, Maurane) en 1986 et 2005. Elle chante souvent en duo avec d’autres artistes comme Lara Fabian ou Michel Fugain. En 1993, Maurane se mobilise pour la lutte contre le SIDA avec Francis Cabrel, Michel Jonasz, Catherine Lara, Maxime Le Forestier et Alain Souchon. Le groupe d'artistes donne un concert à l'Olympia au profit de l'association Sol en si (Solidarité Enfants Sida) et un album live voit le jour. Quatre ans plus tard, Zazie rejoint l'équipe sur scène. Au fil du temps, différents albums live ou studio vont paraître et les effectifs vont se renforcer. Depuis 1999, Maurane participe également assidûment aux concerts des Enfoirés en faveur des Restos du Cœur.

En janvier 2008, elle enregistre le projet Baltimore avec Jacques Higelin, Riké et le groupe Sweet Air en soutien aux otages du monde.

En septembre 2009, son ami Claude Nougaro aurait eu 80 ans. En hommage, Maurane a enregistré quinze reprises de chansons de l'artiste regroupées dans un album intitulé Nougaro ou l'espérance en l'homme.

Raymond Poulidor

Raymond Poulidor , dit « Poupou », est un coureur cycliste français, né le 15 avril 1936 à Masbaraud-Mérignat, dans le département de la Creuse. Sa popularité (« poupoularité ») fut exceptionnelle en France, en dépit de son statut d'« éternel second » sur le Tour de France, épreuve qu'il n'a jamais gagnée et au cours de laquelle il n'a jamais porté le maillot jaune, mais dont il détient le record de podiums (8).

