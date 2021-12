Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Luz et Isabelle Nanty !

Biographie

Luz

Renald Luzier, dit Luz, est né en 1972 en Touraine. Il passe son enfance à dessiner tout en écoutant David Bowie et Adriano Celentano.

En 1992 il entre dans l’équipe de Charlie Hebdo. Il collabore également à d’autres journaux : Les Inrockuptibles, L’Humanité, Magic, Fluide glacial, L'Écho des savanes, Ras l’Front ou Têtu.

Depuis 2006, Luz réalise le graphisme des albums de Polémix et La Voix Off, un groupe qui réalise des remix politique sur fond d'humour et de satire. Luz est auteur de nombreuses bandes dessinées. Il travaille également en tandem avec la photographe suisse Stefmel.

En 2015, il échappe aux attentats à Charlie Hebdo dont il signe la une d'après. Il publie la même année Catharsis chez Futuropolis, une réaction à chaud à ces événements., avant d'adapter en 2016 Ô vous frères humain d'Albert Cohen toujours chez Futuropolis.

En 2018, il rend hommage à ses anciens collègues dessinateurs de Charlie Hebdo dans Indélébiles. En 2020, il livre une version ébouriffante de Vernon Subutex, le livre de Virginie Despentes.

Isabelle Nanty

Isabelle Nanty est actrice, réalisatrice et metteur en scène, elle est née en 1962 à Bar-le-Duc. Après le lycée, elle s’installe à Paris et suit les cours Florent dans la classe de Francis Huster. En 1989, elle travaille avec la troupe de Jacques Weber au Centre Dramatique Nationale de Nice et c’est en 1990, avec Tatie Danielle de Etienne Chatiliez qu’elle se fait connaître du grand public. Isabelle Nanty enchaîne les rôles au cinéma, au théâtre et se consacre aussi à la mise en scène de spectacles souvent comiques.

