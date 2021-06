Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'actrice-scénariste-réalisatrice et compositrice Julie Delpy pour la sortie de son septième long-métrage intitulé "My Zoe".

A travers ce film, Julie Delpy met en scène Isabelle, une généticienne en pleine bataille juridique pour conserver la garde de sa fille suite au divorce avec James, son ex-mari. Soudain, une tragédie frappe la famille déjà fragilisée. Isabelle décide donc de prendre le destin par les cornes...

Filmé à Berlin en 2018, le 7e longs-métrages réalisés, scénarisé et interprété par Julie Delpy interroge le couple, la maternité : à travers ce film, Julie Delpy exprime sa pire peur en tant que mère et en tant que femme.

Julie Delpy a construit et écrit My Zoé comme une pièce de théâtre en 3 actes, soit trois unités de temps et un épilogue afin de mettre en valeur la relativité du temps...

Le projet de loi bioéthique qui autorise notamment la PMA sera adopté ce soir à l’Assemblée au bout de deux ans de débats. Profitez-en bien, ce sera la seule réforme sociale du quinquennat. Pendant ce temps, la recherche médicale avance à grands pas...

Dans les années 90, la star internationale et petite fiancée de l’Amérique, c’était Britney Spears. Elle a ensuite sombré devant les caméras du monde entier, elle a été mise sous tutelle de son père durant 13 ans… Et elle vient de s’en libérer devant un tribunal, pour ne plus être l’otage de son daron...

Les Américains… ils manquent de thérapeutes pendant la pandémie, alors certains ont choisi de se confier à une intelligence artificielle, un robot psy donc…

