Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'humoriste Panayotis Pascot pour son spectacle Presque en tournée dans toute la France et à Bobino les 7,8 et 9 avril.

L'humoriste Panayotis Pascot au 25e festival du film de comédie, Alpes d'Huez © Maxppp / Agence Franck Castel

Biographie

Panayotis Pascot est un chroniqueur, humoriste et acteur français. Il entre comme chroniqueur au Petit Journal à seulement 17 ans, en faisant des micros-trottoirs humoristiques. Il démissionne de l'émission à 19 ans pour se consacrer au stand-up.

En 2016, il entame une carrière au cinéma dans Adopte un veuf de François Desagnat puis on le retrouve dans Le Daim de Quentin Dupieux et Mon chien stupide d'Yvan Attal. Il apparaît dans le clip de Big Flo et Oli Dommage.

Il s'est également essayé à l'écriture et à la réalisation avec le court-métrage Merci de votre visite qui narre les tribulations d'un braqueur un peu paumé. Il y donne la réplique à Alex Lutz.

Presque est son premier spectacle, il est mis en scène par Fary.

Actualités

Les lycéens ont jusqu’à minuit pour choisir leurs études supérieures… Pour “Formuler leurs voeux” sur Parcoursup comme on dit officiellement… Tandis que plusieurs candidats veulent le supprimer et l’appellent le “Koh Lanta de l’orientation professionnelle”...

Le stand-up est-il un divertissement comme les autres ?… Dans la mesure où il a été sanctionné dimanche soir par une mandale aux Oscars, la vanne est-elle une prise de risque ? Son essence est-elle de créer de l’offense ?

Petits, on glorifie nos parents… Ensuite, on devient en mesure d’identifier les traits de personnalité qu’ils nous ont transmis, les meilleurs comme les pires… Et s’en rendre compte, c’est devenir adulte…

Au sommaire de cette émission

La chronique de Monsieur Poulpe : L'enfant qui a clashé Zemmour

: L'enfant qui a clashé Zemmour Le moment Meurice : Emmanuel McKinsey

: Emmanuel McKinsey La chronique de Clara Dupont-Monod : La cécité des rivières, de Paule Constant

