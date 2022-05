Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek reçoivent l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac à l'occasion de la sortie de son film C’est magnifique ! demain mercredi 1er juin.

Clovis Cornillac est acteur, réalisateur et scénariste. Il commence au théâtre avec Mahabharata mis en scène par Peter Brook. Il enchaînera les pièces pendant dix-sept ans avant que le cinéma ne prenne le relais au début des années 2000. Parmi les rôles marquants de Clovis Cornillac, on peut signaler : son rôle de Kevin dans Mensonges et trahisons et plus si affinités de Laurent Tirard, où il campe avec brio un footballeur, rôle qui lui vaut le César du meilleur acteur dans un second rôle masculin en 2005 ; dans le « blockbuster » Brice de Nice, il est Marius Lacaille ; dans la version cinéma des Brigades du tigre, il est le commissaire Paul Valentin sans oublier sa prestation dans le film de Jean-Pierre Jeunet Un long dimanche de fiançailles.

Il passe à la réalisation en 2015 avec Un peu, beaucoup, aveuglément. Il réalise ensuite le troisième volet de Belle et Sébastien en 2017. Il vient nous parler de son troisième film C'est magnifique ! qu'il réalise et dans lequel il joue aux côtés d'Alice Pol, Lilou Fogli, Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat, Alexandra Roth et Laurent Bateau.

Au foot en ce moment, le spectacle a lieu en dehors du terrain… Le supporter de Saint-Etienne est colère d’être relégué en Ligue 2, il déclenche la bagarre et les fumigènes… tandis qu’autour du stade de France ces fourbes d’anglais ont discrédité la France avec des milliards de faux billets…

La bienveillance, c’est “bien”… c’est écrit dedans. D’aucuns trouvent que c’est devenu une injonction et ça, c’est pas bien… Trop de bienveillance nuirait à la bienveillance… on frôle le terrorisme de la gentillesse…

Les télés, les cinés, les plateformes… les diffuseurs se sont multipliés donc le nombre de tournages augmente et provoque une pénurie de studios… alors on en construit de nouveaux, les fonds d’investissement misent dessus et les studios de tournage c’est la nouvelle ruée vers l’or… immobilier…

