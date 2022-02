Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Alex Vizorek et Juliette Arnaud vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Mouss et Hakim membres historiques du groupe Zebda qui assureront la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission

La chronique de Laurence Bibot : La voix des blondes et des brunes

La voix des blondes et des brunes La chronique de Juliette Arnaud : Un roi sans divertissement (1/2)

Un roi sans divertissement (1/2) La chronique de Laélia Véron : L’implicite : présupposés et sous-entendus

L’implicite : présupposés et sous-entendus Le moment Meurice : Le conflit Ukraine-Russie expliqué aux enfants

Le conflit Ukraine-Russie expliqué aux enfants La chronique de Marina Chiche : Mettre l'opéra au violon !

Mettre l'opéra au violon ! La masterclasse de cinéma de Mouss et Hakim : Le réalisateur, acteur et scénariste algérien Mahmoud Zemmouri

Les exercices

Christiane Taubira est donc officiellement candidate à la présidentielle. C’est que ça en fait des candidatures à gauche, mais combien ?

A - 1 milliard 675 millions 273 mille 887 !

B - 1 milliard 675 millions 273 mille 886 !

C - 1 milliard 675 millions 273 mille…

Non Juliette… vous n’allez pas passer votre exercice à ne faire que ça !

Ok alors Réponse C - A la louche euhhh 10 ! Il y en a un peu plus je vous le laisse quand même ? (plus ou moins vrai)

D - Réponse D

C’est le moment des parrainages pour la Présidentielle. Les candidats ont besoin de 500 signatures d’élu pour pouvoir être candidat. Alors, parmi les infos parrainages suivantes, lesquelles sont vraies ?

A - Anne Hidalgo va obtenir plus de signatures de parrainage que de voix à la Présidentielle

B - En 2007, le Colonel Kadhafi a parrainé la campagne de Nicolas Sarkozy

C - Jean Quatremer a obtenu les parrainages de… 4 maires

D - À 498 parrainages près Guillaume Meurice pourrait se présenter à l’élection Présidentielle (vrai)

On a appris hier que dans les émissions de Cyril Hanouna, 53% du temps de parole était consacré à l’extrême droite. Ce qui est “oh la la la !!! Quelle surprise !”. Où trouve-t-on un tel ratio ?

A - Sur les réseaux sociaux de France Inter, coeur avec les chats

B - Sur le compte Twitter de Manuel Valls, coeur avec la sangria

C - Dans le film Bac Nord, coeur avec les clichés sur la banlieue

D - Dans Le Point, Marianne, Le Figaro, L’express, Le JDD, caravane magazine, chemise en soie hebdo ou encore le bimensuel So Nuque Longue…

Le dessin

Vous avez sans doute vu cette image du bureau avec le post-it d'Emmanuel Macron sur lequel il a écrit “Ouverture du Pass Culture 15-16-17 fait”.

Alors, prends un Post-it et écris ta to do list d’Emmanuel Macron. Ça peut être (et là tu sors des post-it avec des bêtises).

- 0 SDF à faire !

- URGENT : Annoncer sa candidature…

- Déjeuner avec Dominique Seux

