Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Sandrine Kiberlain et Michel Boujenah!

Biographie

Sandrine Kiberlain

Sandrine Kiberlain, est une actrice, réalisatrice et chanteuse française.

En 1996, elle obtient le César du meilleur espoir féminin pour En avoir (ou pas).

Elle est aussi une comédienne de théâtre. En 1997, elle reçoit le Molière de la révélation théâtrale pour Le Roman de Lulu, une pièce écrite par son père qu'elle monte avec succès.

Elle sort, le 14 mars 2005, son premier album en tant que chanteuse : Manquait plus qu’ça, vendu à plus de 100 000 exemplaires.

Elle remporte son deuxième César, celui de la meilleure actrice cette fois, pour 9 mois ferme d’Albert Dupontel en 2014.

Elle était venue dans Si tu écoutes j’annule tout le 29 mars 2016 pour présenter le film d'André Téchiné, Quand on a 17 ans.

En février 2020, elle préside la 45e cérémonie des Césars.

Son premier long-métrage en tant que réalisatrice et scénariste Une jeune fille qui va bien dont elle confie le rôle-titre à Rebecca Marder est sorti en janvier 2022.

Michel Boujenah

Michel Boujenah est un acteur, humoriste et réalisateur franco-tunisien.

Né en Tunisie où il passe son enfance, il arrive en France à l’âge de 11 ans.

En 1980, il monte son premier spectacle intitulé Albert qui remporte un grand succès. Il y incarne son propre personnage, et prend pour thème la vie des juifs tunisiens immigrés en France, souffrant de leur déracinement et du sentiment d'« étrangeté » lors de leur arrivée en France marquée par des restes d'idéologie coloniale.

En 1979, il débute avec succès une carrière d'acteur comique de cinéma, avec Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ? de Jan Saint-Hamont. Il y joue son rôle de prédilection, celui d'un homme profondément gentil et un peu naïf. En 1985, il joue dans Trois hommes et un couffin de Coline Serreau avec André Dussollier et Roland Giraud, et obtient le César du meilleur acteur dans un second rôle et son premier grand succès d'acteur de cinéma où il devient populaire. Il joue la suite 18 ans après en 2002.

En 2003, il écrit et réalise son premier film, Père et Fils avec Philippe Noiret, Charles Berling et son neveu Matthieu Boujenah. Il est nommé aux César de la meilleure première œuvre de fiction, et remporte un nouveau succès avec son one man show les Nouveaux Magnifiques au théâtre du Gymnase de Paris, avec une nouvelle série de portraits de juifs tunisiens, vingt ans après la création des premiers.

Il était venu dans Si tu écoutes, j’annule tout le 13 novembre 2014 pour son spectacle Ma Vie rêvée au Théâtre Edouard VII.

Au sommaire de cette émission

La chronique de Marius Colucci

Le Sketch avec Sandrine Kiberlain : Sur le tarmac en Egypte un homme détourne un avion pour retrouver son ex

Sur le tarmac en Egypte un homme détourne un avion pour retrouver son ex Le moment Meurice : La manif des policiers en colère

La manif des policiers en colère La chronique de Clara Dupont-Monod : La mer du temps perdue de Gabriel Garcia Marquez

La mer du temps perdue de Gabriel Garcia Marquez Le Sketch : Le téléphone déconne (messagerie des auditeurs)

Le téléphone déconne (messagerie des auditeurs) La chanson de Frédéric Fromet : La vie en combinaison

La programmation musicale