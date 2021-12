Bonjour la France Inter ! Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent aujourd'hui pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse avec la comédienne Laetitia Dosch qui viendra assurer la masterclasse de cinéma.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : L'indépendance de la presse

La masterclasse de cinéma de Laetitia Dosch : Rabbi Jacob

La chanson de GiedRé : Les vieux qui meurent

La chronique de Juliette Arnaud : Les Pierres sauvages de Fernand Pouillon

La chronique de Laurence Bibot : Le roi des belges

La chronique de Marina Chiche : Miss Météo

Les exercices

Alex

Vous l’attendiez avec impatience, le classement 2021 des émoji les plus utilisés est sorti. Et l’émoji la plus utilisée est celle… du visage qui pleure de rire. Alors parmi les infos sur les emojis suivantes, lesquelles sont vraies :

Chez Jean Luc Lahaye l’émoji la plus utilisée est celle des bonbons, à égalité avec l’aubergine quand même ! (faux)

En Belgique, le ballon avec une coupe a été supprimé en 2018… mais qui a écrit cet exercice ? (possible)

Les émoticônes ont été créés par un type radin qui trouvait qu’envoyer des SMS à sa copine coûtait trop cher, alors il a remplacé les mots par des symboles (vrai)

Désormais les iphone suggèrent directement des émoji quand vous écrivez un mot. Et quand vous écrivez Juliette Arnaud le téléphone vous suggère l’emoji du verre de vin (faux)

Charline

Cet exercice va nous permettre de répondre à la question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines : “ Mais où est Arnaud Montebourg ? ” Quelle est l’hypothèse la plus crédible :

Comme les abeilles, il hiberne entre mi-octobre et avril.

Il a décidé d’être le frondeur de sa propre campagne présidentielle.

Il est en boule sous la table du plateau de RTL, plateau sur lequel il s’est crashé.

Il prépare sa re-remontada.

Guillaume

Valérie Pécresse est donc la candidate à la Présidentielle pour Les Républicains. Dans la liste suivante, quels ont été les candidats LR ?

En 1981, c’est François Mitterrand qui était le candidat LR à la Présidentielle ?

En 1912, c’était Jean-Pierre Elkabbach le candidat LR à la Présidentielle ?

En 2017, Nicolas Sarkozy a perdu au premier tour de la primaire LR, on l’appelle le Philippe Juvin de 2017.

Pour simplifier la gestion, en 2027, ce sera directement le juge d’instruction qui sera candidat LR à la République ?

Le dessin

Le débat du début de semaine, c’est la vaccination des 5-11 ans… à toi le pass sanitaire pour entrer au mini-club… avec le risque de devoir laisser ton doudou à l’entrée s’il n’est pas vacciné… Crée le pass sanitaire spécial doudou et applique-le dessus… Prends-le en photo et envoie-le nous !

