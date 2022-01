Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Lucien Jean-Baptiste, qui assurera la masterclasse de cinéma!

Le moment Meurice : Le protocole sanitaire à l’école

Le protocole sanitaire à l’école La chronique langue de Laélia Véron : Triturons la langue française !

Triturons la langue française ! La masterclasse de cinéma Lucien Jean-Baptiste: Tarzan réalisé par Woodbridge Strong Van Dick.

Tarzan réalisé par Woodbridge Strong Van Dick. La chronique de Juliette Arnaud : Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède - Selma Lagerlöf (2/2)

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède - Selma Lagerlöf (2/2) La chronique de Marina Chiche : Un tuto de valse (Pas Manuel...)

Un tuto de valse (Pas Manuel...) La chronique de Roukiata Ouedraogo : L’invasion des Covids ou le Burn Out de Roukiata

Les exercices

Les soldes ont donc commencé aujourd’hui. Alors nous allons faire un exercice de maths. Sachant qu’un programme politique se revend sur Le Bon coin à 100 euros. Combien faut-il d’argent pour acheter le programme de toute la gauche ?

Sachant que :

Le programme de Yannick Jadot coûte 2 fois moins cher car il est imprimé sur du papier recyclé!

Le programme d’Arnaud Montebourg est à -70%, avec la possibilité d’un paiement en 4 fois.

Celui d’Anne Hidalgo est à -90%, on trouve vraiment pas de preneur

Et celui de Christiane Taubira n’est pas soldé, car il est neuf, jamais sorti de son blister, personne ne l’a même jamais vu !

On va enfin faire un exercice utile. Quel est actuellement le protocole sanitaire à l’école ?

A - Pour le moment nous ne l’avons pas, La Nasa est en train d’essayer de le déchiffrer.

B - Le gouvernement a créé un numéro vert pour comprendre la procédure, c’est le 06 de Jean-Mimi Blanquer !

C - Il faut faire deux tests antigéniques s’il y a un cas positif dans la classe, sauf si la pression atmosphérique est inférieure au taux de mélanine dans le corps du prof principal, s’il porte une moustache et des coudières en cuir à sa veste.

D - Il faut faire 3 tests antigéniques… ah Véran vient de parler il faut en faire 4 maintenant… ah ! Castex vient de parler c’est à nouveau 3… ah ! la patron du MEDEF vient de parler c'est plus qu’un…pfiou ça va vite hein !



Vous l’avez entendu, ce coup de théâtre incroyable. Guillaume Peltier a rejoint l’équipe de Zemmour. Ce n'est pas la première fois qu’il change de parti, alors parmi les infos suivantes concernant Guillaume Peltier, lesquelles sont vraies ?

A - Guillaume Peltier a connu plus de parti politiques qu’il a eu de victoire électorale? (vrai : FNJ, MNR, MPF, LR, Reconquête)

B - Il a été 3 ans chez les girouettes identitaires

C - Il fait un concours avec Aurore Bergé sur celui ou celle qui retournera le plus sa veste

D -Selon un sondage, personne ne sait qui c’est ce Guillaume Peltier.

LE DESSIN

Demain, la grève des enseignants s’annonce massive contre les protocoles sanitaire à l’école et contre le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer qui a déclaré : “On ne fait pas grève contre un virus”... Il semble avoir oublié que c’était contre lui et ses protocoles tout pourris… Pour lui rappeler, envoyez-nous vos plus belles pancartes et vos plus beaux slogans… en photo… Postez les sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter

