Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse, en compagnie d'Arthur Jugnot qui assurera une JupiMasterClasse de cinéma !

Le metteur en scène et comédien Arthur Jugnot dans le film "Venise sous la neige" © AFP / Stephan films / Urban distribution

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Au boulot la France!

: Au boulot la France! La chanson de Frédéric Fromet : La vie en combinaison

: La vie en combinaison La chronique de Juliette Arnaud : Splendeurs et misères de courtisanes de Balzac

: Splendeurs et misères de courtisanes de Balzac La chronique de Laurence Bibot : Fond de panier

: Fond de panier La masterclasse de cinéma d'Arthur Jugnot : Les Gremlins

: Les Gremlins La chronique de Marina Chiche: L'accordéon

Les exercices

Charline

Le dernier Compagnon de la Libération est mort hier à l’âge de 101 an. Il s'appelait Hubert Germain, et il faisait partie des 1.038 Compagnons de l’Ordre de la Libération. Pourquoi avait-il reçu ce titre de compagnon de la Libération ?

Parce qu’entre 40 et 45, il a vaillamment résisté à la campagne de vaccination contre la grippe

Parce qu’il a longtemps résisté à l’usage de jeux de mots à la une de Libération

Parce qu’ils étaient déjà complet chez les Compagnons de la chanson

Parce qu’il fut l’un des premiers à rejoindre le Général de Gaulle à Londres, et à répondre à son appel à la résistance

Alex

Pécresse, Bertrand, Barnier, Ciotti, Juvin… je sais que vous êtes tous très excités et impatients de voir le congrès LR qui désignera le candidat Les Républicains. Mais alors comment sera choisi le candidat LR ?

Pour gagner du temps, il sera directement choisi par la justice

A la courte-paille… un peu comme pour les chroniqueurs dans cette émission

Par un bingo organisé à l'Ehpad des Mimosas pour aller au plus près des adhérents

Par un algorithme très puissant et précis commercialisé par Bygmalion

Guillaume

Hier, Emmanuel Macron a déclaré que la France était un des pays qui travaille le moins. Alors, petit exercice. Parmi, les infos suivantes sur le travail, lesquelles sont vraies ?

Dans les usines françaises on ne travaille pas han, on fait de la magie han !

On a déjà vu un technicien de France Inter travailler une heure entière

Entre les livres de Bruno Le Maire, de Jean-Michel Blanquer et de Marlène Schiappa, on réalise que le boulot de ministre laisse pas mal de temps libre (vrai)

Entre Par Jupiter, son émission Pastek, Telematin, Vivement dimanche, son spectacle, les galas, la fête de la saucisse, l’animation de l’anniversaire de ma tante Jocelyne, Alex Vizorek travaille 24 heures par jour

Le dessin

Un dessin... un geste inspiré par Jérôme, qui nous a écrit parce qu'il n'a pas la télé, mais qu'il s'acquittera volontiers de sa redevance si elle contribue à financer nos blagues et Par Jupiter…

