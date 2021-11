Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par JupiClasse avec Oldelaf qui assurera la masterclasse de cinéma !

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Petite leçon de régulation

: Petite leçon de régulation La chronique de Marina Chiche : La conquête de l'espace

: La conquête de l'espace La chronique de Laélia Véron : À quoi servent les mots qui ne servent à rien ?

: À quoi servent les mots qui ne servent à rien ? La chronique de Juliette Arnaud : Le vent dans les saules de Kenneth Grahame

: Le vent dans les saules de Kenneth Grahame La chronique de Clara Dupont-Monod : Pirates, corsaires et flibustier d'Alain Bondy

: Pirates, corsaires et flibustier d'Alain Bondy La masterclasse de cinéma d'Oldelaf : Tous les coups sont permis

Les exercices

Alex

Le Royaume-Uni fait face à une pénurie désastreuse… une pénurie de chips. Mais c’est pas la première fois qu’une pénurie arrive, parmi les pénuries suivantes, lesquelles ont vraiment existé ?

Le gouvernement a souffert d’une pénurie de numéro vert disponible

Le Fémina a souffert d’une pénurie d’ouvrage… donc ils l’ont filé au seul disponible

Depuis le passage de Manuel Valls en Espagne, ce pays souffre d’une pénurie d’alcool (Vrai)

La France a souffert d’une pénurie d’arrogance… non ça c’est pas crédible

Charline

4.000 migrants sont bloqués à la frontière polonaise du côté biélorusse. Comment ces gens sont-ils arrivés à la frontière européenne ?

Suite à une erreur de leur GPS Tomtom mal configuré sur leur Apple Watch

Car cette semaine, la Pologne offre une promo exceptionnelle sur le Nutella

Ils sont venus manifester en soutien à Jean-Michel Blanquer contre l’entrée de “iels” dans Le Petit Robert

Parce qu’ils ont été amenés là en avion par le gouvernement biélorusse qui a instrumentalisé ces gens pour tenter de déstabiliser l’Europe qui ne sera pas déstabilisée du tout si on continue à les laisser crever de froid.

Guillaume

Jean-Michel Blanquer regrette l'entrée de "iel" dans Le Petit Robert. Parmi les infos suivantes lesquelles sont vraies ?

Les français regrettent l’entrée de Jean-Michel Blanquer dans le gouvernement

Le mot dickpic est entré dans le petit Robert après l’affaire Griveau

Le mot Seum est entré dans le Petit Robert après la coupe du monde 2018 et dans le petit larousse apres la coupe des nations 2021

Le mot travail n’est pas dans Le Petit Robert de Pénélope Fillon

Le dessin

Un défi : dans cette émission aujourd’hui, nous avons deux chroniqueuses littéraires… qui depuis 8 ans pour l’une, 7 ans pour l’autre, vous proposent des lectures…

Faites une pile avec ceux qu’elles vont ont conseillés et que vous avez lus (même si vous n’êtes pas allés au bout)… Vous photographiez la pile et la plus haute sera partagée par nos soins…

Déjà si vous la postez sur Twitter c’est chouette, #ParJupiter et sur Insta vous taguez Juliette Arnaud… et par mail : parjupiter@radiofrance.com

