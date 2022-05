Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Nicolas & Bruno qui assureront la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Travailler moins pour vivre plus

: Travailler moins pour vivre plus La chronique de Juliette Arnaud : Maurice Sachs - Le Sabbat : Souvenirs d’une jeunesse orageuse (2/2)

: Maurice Sachs - Le Sabbat : Souvenirs d’une jeunesse orageuse (2/2) La chronique de Laurence Bibot : La voix du gros dégueulasse

: La voix du gros dégueulasse La chronique de Djubaka : Pilani Bubu – Folklore

: Pilani Bubu – Folklore La masterclasse de cinéma de Nicolas & Bruno : The Hidden Customer de Fred Salenger

Les exercices

Toutes les chaînes infos sont en boucle sur les prochains ministres du gouvernement. L’occasion de faire un point. Dans la liste suivante, trouve les ministères qui ont déjà existé pendant la Ve République :

A - Il y a eu le ministère du redressement productif et je crois que c’était Benjamin Griveaux à la tête (vrai pas pour Griveaux hein)

B - Il y a eu le ministère de la qualité de vie et je crois que c’était Patrick Balkany à la tête (vrai pas pour Balkany hein)

C - Il y a eu, à une certaine époque, un ministère de la culture… (vrai)

D - Il y a eu le ministère du temps libre et je crois que c’était Pénélope Fillon à la tête…

La cryptomonnaie Luna a perdu 100 % de sa valeur en quelques jours, conduisant nombre d’investisseurs à la ruine. Dans la liste suivante, trouve les éléments qui ont perdu 100% de leur valeur du jour au lendemain ?

A - Taha Bouhafs…

B - Le compte en banque de Valérie Pécresse

C - Europe 1

D - Les brèves d’Alex Vizorek… en même temps la valeur de départ n’était pas très haute

Le Pentagone signale un "nombre croissant" d'objets non identifiés dans le ciel. Mais quels sont ces objets ?

A - Jean Castex qui va acheter du pain en Falcon

B - La carrière politique d'Arnaud Montebourg qui avait bien décollé...

C - La crédibilité de Stanislas Guérini ainsi que son charisme et son honnêteté intellectuelle

D - Si vous aviez écouté la question et ben vous auriez su que ce sont des objets NON identifiés donc on n’en sait rien

Le dessin

A l’aide d’objets… et notamment de playmobils ou de petits poneys amuse-toi à former un gouvernement !

Envoie-nous la photo du gouvernement à parjupiter@radiofrance.com

