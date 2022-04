Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Titiou Lecoq qui assurera la masterclasse de cinéma!

Mafalda de Quino (2/2)

Le moment Meurice : Roger président!

La chronique de Laélia Véron : Comment éviter les anglicismes ?

La chronique de Marina Chiche : Il pleure dans mon cœur

La masterclasse de cinéma de Titiou Lecoq : Les scènes de baisers dans les films des années 80

Jean-Luc Mélenchon demande aux français de l’élire premier Ministre de la France, en mettant en place une cohabitation. L’occasion de revenir sur les cohabitations, lesquelles ont donc existé ?

A - François Mitterrand a cohabité avec Jacques Chirac.

B - Emmanuel Macron a cohabité avec Emmanuel Macron lors de son premier mandat.

C - Nicolas Sarkozy va cohabiter avec Patrick Balkany à Fresnes.

D - François Hollande a cohabité avec Ségolène Royal, Valérie Trierweiller, Julie Gayet…

Oui oui on a compris…

Jean-François Copé a déclaré, au sujet de la place des LR dans le paysage politique : "Nous serons la tranche de jambon dans le sandwich, et une tranche de plus en plus fine". Mais qui compose le reste du sandwich ?

A - La droite c’est le pain, parce que c’est dur à l’extérieur et tout mou dedans (je le sais je connais Bruno Retailleau)

B - La gauche c’est le caviar, car ça ne rentre même pas dans le sandwich…

C - François Bayrou c’est le cornichon… (et même potentiellement celui qu’on n’arrive pas à rattraper au fond du pot parce qu’il a glissé sous le petit panier en plastique du bocal)…

D - Reconquête c’est la tomate, car elle glisse très souvent et finit à côté du sandwich. (Et quand on a de la chance on glisse dessus en marchant dedans du pied gauche…)

Ce soir aura lieu le fameux débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais comment les candidats ont-ils préparé ce débat ?

A - Emmanuel Macron a appris par cœur les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot ?

B - Marine Le Pen a fait supprimer toutes les bouteilles du minibar de la loge ?

C - Marine Le Pen teste ses punchlines sur une doublure d’Emmanuel Macron et que sappelerio Christophe Barbier ?

D - Emmanuel Macron teste ses punchlines sur une doublure de Marine Le Pen, et que sappelerio Gérald Darmanin ?

Le dessin est un défi, je sais que vous aimez ça… parce que vous êtes des winners. Attention : si ce soir, tu regardes le débat de l’entre deux tous… et que tu tiens jusqu’au bout (2h30)... rédige un petit billet humoristique de 2’15’’ sur le débat… et envoie-le moi avant demain matin 7h57 à parjupiter@radiofrance.com parce que moi, perso, je suis pas sûre de tenir jusqu’au bout, et j’ai un devoir à rendre à rendre demain matin et c’est pas tous les jours facile…

