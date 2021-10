Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Laurent Delmas, qui viendra pour nous présenter sa JupiMasterClasse de cinéma.

Au sommaire de cette émission:

Le moment Meurice : L'école et le handicap

: L'école et le handicap La chronique de Laurence Bibot : Une comédienne, ça n'est pas la même chose en Belgique et en France

: Une comédienne, ça n'est pas la même chose en Belgique et en France La chronique de Juliette Arnaud : Splendeurs et misères des courtisanes (2/2)

: Splendeurs et misères des courtisanes (2/2) La chronique de Djamil Le Schlag : Couscousland

: Couscousland La masterclasse de cinéma de Laurent Delmas : La peau douce

: La peau douce La chanson de GiedRé: Animal mort

Les exercices

Alex

Nicolas Sarkozy est convoqué devant les juges pour témoigner dans l’affaire des sondages de l’Elysée. Il aurait commandé des sondages, sans faire d’appels d’offres. Quels sondages ont été commandés par l’Elysée ?

Sarkozy a commandé un sondage pour savoir si Arnaud Montebourg pouvait le battre à la Présidentielle ?

Sarkozy a commandé un sondage pour savoir si l’homme africain était entré dans l’histoire ?

Sarkozy a commandé un sondage pour savoir si Cécilia allait revenir ?

Sarkozy a commandé un sondage pour savoir s’il devait épouser Carla Bruni ? (Vrai)

Sarkozy a commandé un sondage pour savoir quelle couleur choisir pour son bracelet électronique ?

Charline

Dans le Canard Enchaîné, on apprend que “Le Figaro” a analysé les expressions employées par Anne Hidalgo. Qui manie une novlangue de bois de belle facture. Par exemple, à propos de la propreté de Paris, elle déclare : “La perception de la propreté à Paris se fonde en négatif sur des constats relatifs à la malpropreté”... Dans la liste suivante, trouve les deux expressions que Anne Hidalgo a réellement employées :

Les “petits compagnons de nuit”... sont les rats qui grouillent dans Paris

Les “personnes en situation de rue”... pour dire les SDF

Un “moulage canin”... pour dire... “ah, trop tard !”...

Des “autoroutes citoyennes” désignent les rues équipées de pistes cyclables

Deux sont vraies… Et nous on parlera de “goût prononcé pour la profondeur” lorsqu’on évoquera ses 4% dans les sondages...

Guillaume

Il fait chaud non ? Bon, nous avons des températures records pour un mois d’octobre. Mais pourquoi fait-il aussi chaud ?

A cause des arabes

A cause des musulmans

A cause du grand remplacement des arabes musulmans

A cause des djellabas

Hein ? mais il faut mettre une bonne réponse dans l’exercice Guillaume !

Ah pardon ! C’était un exercice que j’avais écrit pour le mois de mai prochain ! Au temps pour moi.

Le dessin

Aujourd’hui, la une de “Libération” fait peur à tous les enfants avec ce titre : “Pénurie (deux points) y aura-t-il des jouets à Noël ?”... la pandémie rend lent et difficile l’acheminement des pièces fabriquées en Chine et ailleurs, pour fabriquer les vélos, les jouets et les portables…

On te propose deux options : écris ta lettre au Père Noël Xi Jinping, le président Chinois… Ou alors, demande à ton parent 1 : “Qu’est-ce que tu vas me fabriquer pour Noël” ? Et envoie-nous sa réponse à l’adresse parjupiter@radiofrance.com

La programmation musicale de l'émission :