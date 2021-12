Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Florence Foresti et Yves Coppens!

Florence Foresti (@ Bertrand Gay) et Yves Coppens © AFP / Ulf Andersen

Biographie

Florence Foresti

Elle a grandi, fait ses études et commencé au théâtre à Lyon en trio avec Céline Iannucci et Céline Giroud dans le groupe Les Taupes Models. Elle se fait remarquer et lance son premier seule en scène en 2001 Manquerait plus qu'elle soit drôle.

Le grand public la découvre à la télévision en 2004 sur Canal+ dans l'émission 20h10 Pétantes dans la pastille la "Bern Academy", parodie de la Star Academy dans laquelle 4 jeunes femmes célibataires se battent pour séduire Stéphane Bern. Puis ce sera chez Laurent Ruquier dans On a tout essayé puis On n'est pas couché, des émissions dans lesquelles elle campera des personnages récurrents : Brigitte la bimbo ; Clotilde, lycéenne révolutionnaire ; Anne-Sophie de la Coquillette, la châtelaine ; Michelle deux L-E ; Catherine Barma, la productrice de l'émission ; Lady Zbouba, une jeune femme des banlieues ; Belle-maman Myriam, parodie de la belle-mère de Laurent Ruquier ; Younelle Jospine, une voyante « homonyme » de Lionel Jospin ; Dominique Pipeau, ministre des Affaires problématiques. Elle parodiera également des célébrités : Madonna, Isabelle Adjani ou encore Paris Hilton.

Elle enchaînera avec quatre autres seule en scène : Florence Foresti fait des sketches entre 2004 et 2006 ; Mother Fucker sur sa maternité entre 2009 et 2011 ; Foresti Party à Lyon et à Paris Bercy (qu'elle admet avoir loué après y avoir vu George Michael en concert) en 2012 ; Madame Foresti entre 2014 et 2015 sur sa vie de quarantenaire.

Yves Coppens

Yves Coppens est né le 9 août 1934 à Vannes dans le Morbihan, il commence par quelques travaux de fouilles et de prospection en Bretagne. Il entre au CNRS en 1956 comme stagiaire, attaché puis chargé de recherches sur l’étude des époques du Quaternaire et du Tertiaire. A partir de 1960, il monte d'importantes expéditions, d'abord seul, au Tchad, puis en collaboration internationale en Éthiopie, en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie et aux Philippines.

En 1965, il découvre un crâne d'hominidé à Yaho (Angamma) nommé Tchadanthropus uxoris. Peut-être âgé d'un million d'années, il serait proche d'Homo erectus. En 1969, il est nommé maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle et se trouve à la sous-direction du Musée de l'Homme .

C'est en 1974 qu'il découvre l'Australopithecus afarensis, plus connue sous le nom de Lucy (en référence à la chanson des Beatles qu'Yves Coppens écoutait avec ses co-découvreurs Donald Johanson et Maurice Taïeb : Lucy in the sky with diamonds). En 1980 il est nommé Professeur et Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle pendant 3 ans. En 1981, il propose une explication environnementale de la séparation Hominidae Panidae dans sa théorie de l'East Side Story. Il est élu titulaire de la chaire de paléontologie et Préhistoire au Collège de France en 1983.

En 2002, avec la collaboration d'Anne-Marie Bacon du CNRS et de Sandrine Prat du Collège de France, Yves Coppens réalise pour France 3 un documentaire sur l'évolution de l'homme, L'Odyssée de l'espèce. En 2003, suite aux découvertes de Toumaï et d'Abel, Yves Coppens remet lui-même en cause sa théorie de l'East Side Story. Il est présent dans de nombreuses instances nationales et internationales gérant les disciplines de sa compétence.

En 2010, il a été nommé Président du Conseil scientifique de la sauvegarde de la Grotte de Lascaux.

Au sommaire de cette émission