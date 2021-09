Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Jean-Mathieu Pernin.

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Upgradez vos gosses!

: Upgradez vos gosses! La chronique de Marina Chiche : La musique tzigane

: La musique tzigane La chronique de Laurence Bibot : Le courage des belges

: Le courage des belges La chronique de Juliette Arnaud : La storia d'Elsa Morante (2/2)

: La storia d'Elsa Morante (2/2) La masterclass cinéma de Jean-Mathieu Pernin : Les films d'horreur

: Les films d'horreur La chanson de Frédéric Fromet: Papa chasseur

Les exercices

Alex

Hier Libération consacrait un dossier à Angela Merkel. Et dans un des articles nous apprenons qu’avant de rencontrer certains politiciens, le mari d’Angela lui montrait des vidéos pour lui permettre de se familiariser avec la personne. Retrouve celles qui sont vraies :

a) Avant sa première rencontre avec Nicolas Sarkozy son mari lui a montré des vidéos de Louis de Funès.

b)Avant sa première rencontre avec DSK son mari lui a montré des vidéos de Jacky et Michel.

c) Avant sa première rencontre avec Eric Zemmour son mari lui a montré une vidéo de Charlie Chaplin.

d) Avant sa première rencontre avec Manuel Valls son mari lui a montré une vidéo d’éoliennes.

Charline

Les exercices sont aussi là pour prouver que les humoristes de service public rendent des services publics qu’ils servent à quelque chose avec vos impôts. La preuve, nous allons justifier ensemble l'utilisation de l'argent public grâce à cet exercice de linguistique : Peux-tu nous dire quelle est l'étymologie du mot "Moustache" ?

a) Cela vient de l'italien Mostaccio, lui-même issu du grec ancien mystax qui signifie "lèvre supérieure".

b) Il n’y a pas de réponse B. Car on est payé avec l'argent public, mais pas suffisamment pour écrire plusieurs réponses. (S’il y avait moins d’exil fiscal, on pourrait écrire une réponse B)

c) Demain il fera 20 degrés en Bretagne, avec un vent de sud-sud-ouest. Ça c'est cadeau on donne la météo.

d) La réponse D sera envoyée uniquement aux personnes qui payent plus de 2.500 euros d'impôts.

Guillaume

Thomas Pesquet sera ce soir dans Le Téléphone sonne. Mais ce n’est pas la seule émission de télévision et de radio qu’il a faite. trouve les émissions dans lesquelles Thomas Pesquet est passé depuis l’espace :

a) Thomas Pesquet a vendu une commode Louis XVI dans Affaire conclues avec Sophie Davant

b)Thomas Pesquet a fait une pizza dans Le Meilleur Pâtissier

c) Thomas Pesquet a participé à un débat sur Cnews “Pour ou contre le voile dans l’espace ?”

d) Thomas Pesquet a jonglé avec un morse et une chipolata dans le Plus grand Cabaret du monde

Le dessin

La crise des sous-marins a fâché Jean-Yves Le Drian tout rouge… à cause des Australiens qui avaient promis qu’ils les achèteraient et puis ils se sont dit “si c’est comme leurs bagnoles, on a vu la Twingo, non merci”... On compte sur toi pour imaginer les représailles… Tu pourrais dessiner une petite moustache à un kangourou, mais non… Dessine un kangourou assis sur une plancha ou un barbecue...

