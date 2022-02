Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie d'Andréa Bescond qui assurera la masterclasse de cinéma!

Andréa Bescond, septembre 2021 © Getty / Sylvain Lefevre / Contributeur

Au sommaire de cette émission

La chronique de Laurence Bibot : La voix du discours Seraing

La voix du discours Seraing La chronique de Juliette Arnaud : Les séparés de Marceline Desbordes Valmore

Les séparés de Marceline Desbordes Valmore La chronique de Djubaka : Question Mark & The Mysterians

Question Mark & The Mysterians Le moment Meurice : La Poutine Mania

La Poutine Mania La chanson de Frédéric Fromet : Le dernier jour du dico

Le dernier jour du dico La masterclasse de cinéma d'Andréa Bescond : Marcher sur l'eau réalisé par Aïssa Maïga

Les exercices

Selon Libération, certaines fraudes auraient eu lieu lors de la primaire de la droite. Dans la liste suivante, trouve celles et ceux qui ont voté pour Valérie Pécresse ?

A - Valérie Pécresse, ainsi que Valoche Pécresse, Valou Pécresse, Val Pécresse, Vali Pécresse, il y a aussi Valilou Pécresse, Valotte Pécresse… arrêtez-moi parce que je peux faire ca pendant une heure

B - Jacques Chirac

C - Douglas un petit chien très mignon

D - Le ficus dans le bureau de Valérie Pécresse que tout le monde chez LR appelle Eric Ciotti

Marine Le Pen a suspendu sa campagne pour se consacrer à la collecte des parrainages qui lui manquent. Ce n'est pas la première à suspendre une campagne. Parmi les infos suivantes lesquelles sont vraies ?

A - Eric Zemmour a suspendu sa campagne le temps de collecter des membres du Rassemblement National

B - Christiane Taubira suspend sa campagne le temps de collecter… un programme

C - Arnaud Montebourg a suspendu sa campagne le temps de collecter… du miel ! Ouais c’est arrivé tard cette année… ou tôt !

D - Fabien Roussel a suspendu sa campagne parce que je cite “c’est fatigant de travailler pour de vrai”

On en a beaucoup parlé cette semaine, Mediapart a révélé que Fabien Roussel aurait eu un emploi fantôme. Mais ce n’est pas le seul emploi fictif qui existe, parmi les postes suivants lesquels sont des emplois fantômes :

A - Le prof de théâtre de Valérie Pécresse ?

B - Ministre de l’écologie d’Emmanuel Macron ? Il y a Macron et écologie dans la même phrase, ce qui est déjà un indice.

C - Le responsable de la diversité à France Inter.

D - Réalisatrice de cette émission ! Et on embrasse Anna Buy ! Et non ce n’est une attaque gratuite car je vous rappelle qu’on est payé pour ça.

Le dessin

Procure-toi une carte du monde et mets-toi dans la peau de Vladimir Poutine : colorie dans ta couleur préférée le ou les pays que tu veux annexer et raye de la carte les pays dont tu souhaites te débarrasser parce qu’ils te menacent de sanction. Redessine le monde à ta façon et envoie une photo de ta carte à parjupiter@radiofrance.com

La programmation musicale