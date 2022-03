Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Dédo qui assurera la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission :

La chronique de Laurence Bibot : La voix du Zinneke

La voix du Zinneke La chronique de Juliette Arnaud : Filles impertinentes de Doris Lessing 2/2

Filles impertinentes de Doris Lessing 2/2 La chronique de Roukiata Oueadraogo : La guerre en Ukraine et nous et nous et nous

La guerre en Ukraine et nous et nous et nous Le moment Meurice : Remigrez-vous

Remigrez-vous La chronique de Marina Chiche : Poutine & Tchaikovsky : concerto …ou tard

Poutine & Tchaikovsky : concerto …ou tard La masterclasse de cinéma de Dédo : Les dents de la mer réalisé par Steven Spielberg

Les exercices

Dans l’émission “Mask Singer” de Belgique, vous savez cette émission dans laquelle des stars chantent sous des costumes et il faut deviner le nom de la star. Et bien cette semaine, il y a eu le Président du PS flamand. Parmi les personnalités suivantes, lesquelles ont fait Mask Singer ?



A - Pascal Obispo, dans le Costume de Michel Polnarefff…et personne ne l’a reconnu.

B - Valérie Pécresse a fait Mask Singer dans le costume de Gaston Lagaffe.

C - Depuis 2017, Geoffroy Roux de Bézieux est dans le déguisement d’Emmanuel Macron.

D - Jean Lassalle a fait Mask Singer dans le costume d’un ours…et a réussi à se plaquer au sol lui-même!

Après moultes hésitations, François Hollande a apporté son soutien à Anne Hidalgo, hier soir. Mais qui d’autre a déjà apporté son soutien à Anne Hidalgo ?



A - Jean-Marc, son beau-frère, pour obtenir une place de parking en face de chez lui

B - On est à la réponse B et on a déjà fait le tour de tous ses soutiens

C - Si vous trouvez que cet exercice est très long, imaginez la campagne d’Anne Hidalgo

D - Bon ben… voilà quoi !

On en a parlé hier, Fabien Roussel veut lancer les “aperoussel”. Des apéros durant lesquels on parle de Fabien Roussel. C’est un féru de jeu de mot ce Fabien. Parmi les jeux de mots suivants, lequel a-t-il déjà utilisé :

A - Il veut renommer les cars SNCF les “caroussel”

B - Au sein du PCF, Fabien Roussel est appelé le “loup Garoussel”

C - Il a appelé son programme “le Roussellement”

D - Il veut transformer les réponses oui et non des référendum en “Bieeeen / Fabieeeen”

Le dessin

Récupère les tracts électoraux de plusieurs candidats, fais-en des avions en papier… et lance-les pour voir celui qui va le plus loin… En fonction de la longueur du trajet de chacun, établi un sondage pour savoir qui sera au deuxième tour… Envoie-nous le résultat sous la forme que veux à parjupiter@radiofrance.com

La programmation musicale de l'émission