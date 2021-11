Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse avec Monsieur Poulpe qui assurera une nouvelle fois la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission

Le moment Meurice : Le lobby LGBT

: Le lobby LGBT La chanson de Frédéric Fromet : Promenons-nous à Doha

: Promenons-nous à Doha La chronique de Juliette Arnaud : Ainsi vont les filles de Mary Westmacott

: Ainsi vont les filles de Mary Westmacott La chronique de Marina Chiche : B.A Bach

: B.A Bach La masterclasse de cinéma de Monsieur Poulpe : L'actualité des cinémas de France

: L'actualité des cinémas de France La chronique de Clara Dupont-Monod : La volonté de Marc Dugain

Les exercices

Alex

C’est le coup de théâtre, personne ne l’attendait et pourtant c’est arrivé. Renaud Muselier a quitté Les Républicains. Alors, l’exercice est pourquoi quitte-t-il Les Républicains ?

Parce que Renaud Muselier se sentait museler au sein des Républicains… oui les amateurs de jeu de mots se régalent de plus en plus

Parce que personne ne savait qui était Renaud Muselier au sein des Républicains… ni même au sein des journalistes… ni même au sein de sa famille d’ailleurs

Car il trouve que la droite s’est trop radicalisée

La vraie question de cet exercice est “qui cela intéresse ?”

Charline

Vous le savez, Jean Castex est positif au Covid. Mais qui est cas-contact de Jean Castex ? Depuis la vaccination, les règles ont un peu changé. Alors parmi les informations suivantes, lesquelles sont vraies :

Constatant l’ampleur des cas contact au gouvernement, Castex a envoyé tous ses ministres dans les matinales le lendemain pour mettre toutes les rédactions au tapis

Constatant que ça faisait un peu trop longtemps que la Belgique avait un gouvernement, Castex s’est dit “tiens, je vais le mettre en quarantaine”

Vous fatiguez pas, personne ne comprend plus rien à cette histoire de cas contact

Marlène Schiappa n’est pas cas contact, car elle a vu Jean Castex dans un bureau, en étant masquée, et que la fenêtre était semi-ouverte et que la pression atmosphérique était de 1024.5 et que le ciel était dégagé et qu’elle est scorpion ascendant balance...

Guillaume

La plateforme wish va être déréférencée des moteurs de recherche français. Wish est un site qui vend des produits bon marché, ressemblant à des produits de marque, mais avec de grosses imperfections. En gros, ce sont un peu des copies ratées. Alors parmi les produits suivants lesquels existent vraiment sur wish ?

Xavier Bertrand est la version wish de Nicolas Sarkozy

Raphaël Enthoven est la version wish d’Albert Camus. Enfin, c'est la version wish, de la version wish, de la version wish, de la version wish de Jean-Paul Sartre

La ligue 1 est la version wish du jeu dans lequel on doit lancer une bouteille sur une table et elle doit atterrir debout… vous connaissez ?

Livre et châtiment sur France Inter est la version wish de la chronique de Juliette Arnaud… mais qui a écrit cet exercice ?

Le dessin

Tu l’as peut-être entendu aux informations : demain, Olivier Véran annoncera de nouvelles mesures anti-Covid afin de sauver les fêtes de fin d’année… Comme on nous a déjà fait le coup, et qu’en plus cette année on nous a annoncé qu’il y aurait des pénuries… ne nous laissons pas surprendre… et préparons déjà Noël...

Commence à fabriquer un sapin au moyen de masques usagés (que tu auras passé à la machine à laver au préalable sinon c’est dangereux)... Prends-le en photo et envoie-nous ton chef d’oeuvre à parjupiter@radiofrance.com

