Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Marion Séclin qui assure la masterclasse de cinéma !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Laélia Véron : Les nouveaux mots du dico

: Les nouveaux mots du dico La chronique de Juliette Arnaud : la pièce de théâtre La dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils

: la pièce de théâtre La dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils La chronique de Marina Chiche : Karajan, rends l'argent !

Karajan, rends l'argent ! Le moment Meurice : Total écologie

: Total écologie La masterclasse de Marion Séclin : Dirty Dancing d'Emile Ardolino (1987)

Les exercices

1- C’est le séisme annoncé hier, Michel Drucker change de chaîne ! Il va passer de France 2 à France 3… mais ce n’est pas le premier gros transfert du mercato TV et radio.

A. Bruno Retailleau va quitter France Inter à la fin de la saison

B. Marlène Schiappa va passer du Conseil des ministres à C8 où elle présentera "Touche pas à mon lissage brésilien" !

C. À la rentrée, PPDA va présenter une émission sur Ushuaïa TV.

D. François Audoin, notre réalisateur va passer de co-animateur hier soir à Pôle Emploi spectacle demain.

2 - La reconversion de l'ex-ministre Jean-Baptiste Djebbari chez l'armateur CMA-CGM a été recalée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les reconversions sont pas toujours faciles pour les politiques, parmi les infos suivantes lesquelles sont vraies ? (faites gaffes y’en a une qui est vraie)

A. Valérie Pécresse a rejoint la rédaction de "Combien ça coûte" sur TF1 !

B. Jean-Marie Le Pen est devenu opticien à Meudon !

C. Frédéric Lefebvre, ancien ministre sous Sarkozy, a relancé le magazine Pif Gadget !

D. Gérald Darmanin a relancé le Journal de l’immobilier

3 - C’est parti Roland Garros a démarré, alors parmi ces infos lesquelles sont vraies ?

A. À l’heure où on vous parle, Benoît Paire n’a encore insulté personne à Roland Garros !

B. À l’heure où on vous parle il reste 9 français à Roland Garros… ah plus que 8… mince on est passé à 7

C. Richard Gasquet a déjà sniffé la ligne de fond de court.

D. Comme sport de riche, Alex Vizorek préfère le golf.

Le dessin

Vous connaissez le tube de ABBA “Voulez-vous”... réécrivez le refrain de cette chanson pour le groupe ABBAD… et envoyez-le à Frédéric Fromet qui ira la chanter sous les fenêtres du ministère des Solidarités…

