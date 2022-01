Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Alex Vizorek et Juliette Arnaud vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Jeanne Cherhal qui assurera la masterclasse de cinéma!

La chronique de Laurence Bibot : Tout le monde aime Papa

Tout le monde aime Papa La chronique de Juliette Arnaud : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset (2/2)

On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset (2/2) La chanson de Frédéric Fromet : Le pépé qui fait non

Le pépé qui fait non Le moment Meurice : Les droits de succession

Les droits de succession La chronique de Marina Chiche : "Au diable, le violon !"

"Au diable, le violon !" La masterclasse de cinéma de Jeanne Cherhal : Jeanne Dielman de Chantal Akerman

Vous le constatez depuis quelques semaines, l’équipe de Par Jupiter est littéralement décimée. Alors, nous allons faire un petit exercice de mathématiques.

Sachant qu’à la base nous sommes 30 dans l’équipe. Et que depuis la rentrée, le 3 janvier, nous perdons deux personnes par semaine. À quelle date vous retrouverez Thomas Croisière, Daniel Morin et Tanguy Pastureau à la tête de Par Jupiter ?

Réponse : 30 / 2 = 15 semaines (il faut ajouter une semaine de florilège) Soit 16 semaines après le 3 janvier. Ce qui donne le 25 avril 2022 !

On en a parlé cette semaine, François Hollande envisagerait peut-être éventuellement un possible hypothétique retour en politique. Mais ce n’est pas la première fois qu’un politique fait un come-back. Parmi les retours suivants, lesquels sont vrais ?

A - En 1820, Jean-Yves Le Drian est revenu en politique après avoir fait un break d’une cinquantaine d’années environ.

B - Tous les lundis matin, Jean-Michel Blanquer fait un come-back en politique, après un week-end dans un ville festive.

C - Manuel Valls a fait un come back en 2022, comme en 2021, en 2020 aussi, en 2019, en 2018, en 2017… Arrêtez-moi parce que je peux continuer comme ça jusqu’en 1962 !

D - L’ancien député LR Benoist Apparu a fait un come-back en 2017 et dans l'hémicycle on l’a appelé Benoist Réapparu… ah ah ah on sait rire à l’assemblée !

Vous l’avez peut être vue sur les réseaux sociaux, France Inter a fait une vidéo façon Konbini pour rendre hyper cool Marine Le Pen. Il ne manquait que le filtre oreilles de lapin.

Alors, qui sera la prochaine personnalité à obtenir ce type de campagne de pub offerte par votre redevance ?

A - Eric Zemmour ? (vrai)

B - Guy George ?

C - Xavier Dupont de Ligonnès ?

D - Barbe bleue ?

Aujourd’hui, on a passé les 500 000 contaminations par jour. Vous avez donc chaque jour, une chance sur 140 de vous faire contaminer par Omicron !

Alors dessine le jeu de grattage Omicron, avec 500 000 gagnants par jour.

