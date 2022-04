Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Bruno Podalydès qui assurera la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission :

Les exercices

Elon Musk a racheté Twitter. Mais ce n’est pas le seul à avoir racheté une plateforme, parmi les infos suivantes, lesquelles sont vraies?

A - Manuel Valls a racheté Linkedin, parce que… on ne sait jamais

B - Valérie Pécresse a racheté Leetchi, parce que… on ne sait jamais

C - Jean Castex a racheté Easyjet qu’il a renommé EasyFalcon

D - Faudel a racheté copains d’avant, parce que… on ne sait jamais

Bon il y a peut-être aucune bonne réponse

La marque de pizzas surgelées Buitoni a annoncé qu’elle allait dédommager les victimes des produits contaminés par la bactérie à E.coli. Quel dédommagement Buitoni a-t-il proposé, que va-t-il offrir à ses consommateurs ?

A - Trois Kinder surprise

B - De nouveaux intestins

C - Une convention obsèques

D - Un bon d’achat de 20 euros (à lire très rapidement) Offre soumise à conditions, nominative et limitée à une participation par foyer. Réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus, résidant en France métropolitaine, valable sur l’ensemble de la gamme des produits surgelés, jusqu’au 20 août 2022. Voir conditions sur Internet (Vrai)

Emmanuel Macron souhaitait faire scintiller la Tour Eiffel dimanche soir, mais Anne Hidalgo a refusé. Pourtant elle a déjà fait illuminer la tour Eiffel, à quelle occasion ?

A - La Tour Eiffel a été illuminée à chaque fois qu’une personne a voté pour Anne Hidalgo

B - La Tour Eiffel a été illuminée aux couleurs de l'Ukraine

C - Lors de la COP21, la Tour Eiffel a été illuminée en vert avec 20 000 ampoules LED… je vous laisse calculer la consommation

D - La Tour Eiffel a été illuminée à chaque blessure de Neymar, ce qui fait que la Tour Eiffel est restée allumée 3 ans et demi ces 4 dernières années

Le dessin

Tu connais le jeu “Où est Charlie”... le lecteur doit retrouver un personnage, Charlie, à l'intérieur d'une image pleine de couleurs et remplie de personnages et d'objets divers… Sur ce modèle de “Où est Charlie”, crée le jeu “Où n’est PAS Manuel Valls”...

