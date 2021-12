Bonjour la France Inter ! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Laure Adler et Michaël Youn !

L'animateur et comédien Michaël Youn (2016) et la journaliste, animatrice Laure Adler (2014) © Charly Triballeau (AFP) / L'EST REPUBLICAIN (Maxppp)

Biographie

Laure Adler

Figure de France Culture (entrée en 1974, Laure Adler y produisit de nombreuses émissions avant d’en devenir la directrice de 1999 à 2005). Femme de lettres, elle marqua l’édition de son empreinte : Payot, Denoël, les Presses de la Cité et plus récemment Grasset et Le Seuil. Prôner la culture : comme chargée de mission à l’Elysée (1990-1992) mais aussi à la télévision avec «Le cercle de minuit» (France 2, 1993-1997), «Permis de penser» (Arte 2004-2006), «L’invitation au voyage» (TV5 2005-2006). Auteur, entre autres, de«Les femmes politiques» (1994), «A ce soir» (2001), «Dans les pas de Hannah Arendt» (2005), elle a retrouvé en 2006 les studios de France Culture avec «L’avventura». Elle a rejoint France Inter en 2007 avec «Studio théâtre».

Michaël Youn

Michaël Youn, de son vrai nom Michaël Benayoun, est né le 2 décembre 1973 à Suresnes. Pendant sa formation de journalisme-radio au Studio-Ecole de France, il effectue des stages en tant que standardiste pour Radio Nova et Fun Radio et suit en parallèle une formation d’acteur au Cours Florent. A partir de 1998, il anime, sur un ton décalé, les informations de la matinale de Skyrock. En juillet 2000, il rejoint M6 et anime pendant deux ans le Morning Live avec ses deux acolytes, Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. Grâce à cette notoriété il connaît des succès dans la chanson (avec les Bratisla Boys, Fatal Bazooka), le cinéma (La Beuze , Les Onze Commandements , Iznogoud ), et le one-man-show (Pluskapoil). En 2011 et 2012, il enchaîne les tournages, en tant qu'acteur dans Comme un chef avec Jean Reno, et également en tant que réalisateur de Vive la France où il joue aux coté de José Garcia.

Au sommaire de cette émission

La chronique de Marina Chiche : La musique tzigane

: La musique tzigane Le moment Meurice

La chronique de Laélia Véron : L'académie française

: L'académie française La chanson de Frédéric Fromet: Mouloud

La programmation musicale de l'émission