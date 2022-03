Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupiclasse en compagnie de Cédric Klapisch qui assurera la masterclasse de cinéma!

Au sommaire de cette émission :

La chronique de Laurence Bibot : La voix du trou

La voix du trou La chronique de Juliette Arnaud : Gargantua de Rabelais (1/2)

Gargantua de Rabelais (1/2) Le moment Meurice : Les "petits" candidats

Les "petits" candidats La chronique de Djubaka : Forever on my mind de Son House ( Easy Eye sound)

Forever on my mind de Son House ( Easy Eye sound) La masterclasse de cinéma de Cédric Klapisch : La CinéTek

Les exercices

Nicolas Sarkozy n’ira pas au grand meeting de Valérie Pécresse dimanche, et ce malgré, le fait qu’il ait été invité ! Mais qu’a-t-il de mieux à faire ?

A - Rien du tout, c’est juste pour faire chier Pécresse

B - Il est trop occupé à passer des coups de fils pour faire virer les éditeurs de chez Hachette, propriété de son pote Lagardère… (coucou l’ex-patronne de chez Fayard qui est actuellement à Pôle emploi. Fallait pas publier des livres sur les 12 affaires de Sarko !)

C - Il ne viendra pas dimanche parce qu’il n’a pas fini de rédiger le programme d’Emmanuel Macron

D - Il aurait aimé y aller, mais son bracelet électronique l'empêche de se rendre Porte de Versailles…

Le dessin

Jeff Koons va envoyer plusieurs de ses sculptures sur la lune… Dessine ce que tu as envie d’envoyer sur la lune ou QUI tu as envie d’envoyer sur la lune… (ça peut être Jeff Koons lui-même, évidemment si tu as mauvais esprit… mais comme tu écoutes notre émission, ça m’étonnerait…)

Envoie ton dessin à parjupiter@radiofrance.com

La programmation musicale de l'émission