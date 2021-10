Bonjour la France Interne! Aujourd'hui, Alex Vizorek et Clara Dupont-Monod vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission:

La chronique d'Hippolyte Girardot :

: La chanson de Frédéric Fromet : Tu mouriras

: Tu mouriras La chronique d'Aline Afanoukoé : Tokio Ondo de Maiah Barouh

: Tokio Ondo de Maiah Barouh La chronique de Clara Dupont-Monod: Leur domaine de Jo Nesbo

Les exercices

Alex

Les Républicains vont se réunir le 4 décembre dans un congrès pour désigner leur candidat à la Présidentielle. Alors parmi les informations suivantes sur le congrès, lesquelles sont vraies ?

C’est Bygmalion qui va organiser ce congrès

Le congrès va se dérouler dans le salon de Nicolas Sarkozy afin qu’il puisse y assister

Xavier Bertrand accepte de participer à ce congrès à condition qu’il soit le seul candidat

C’est Cyril Hanouna qui va animer les débats du congrès

Clara

Le Figaro nous apprend que Vincent Bolloré souhaite acheter la propriété intellectuelle des œuvres, afin de les décliner. Par exemple, le succès d’édition de l’ours Paddington, a été décliné en film par une filiale du groupe et puis en série par une autre filiale du groupe. Comme ça c'est pratique.

France Inter utilise également ce procédé, alors parmi les déclinaisons suivantes, trouve celles qui existent :

Grand Bien Vous Fasse a été décliné en jus détox à base de thé vert et de baie de goji

Affaires sensibles, l’émission de Fabrice Drouel a été déclinée en émission de télé, en revue, en spectacle, en CD deux titres, en porte clé, en pin’s parlant, en frisbee, en plat à la cantine…

Oui oui on a compris !

Le Téléphone sonne a été décliné en chanson, chantée par Claude François.

Livre et châtiment, chaque dimanche à 17H00 l’émission qui défrise les classiques de la litt...

Euuuuh attendez Clara vous glissez votre promo dans les exercices Ah ben oui ! C’est mon émission chaque dimanche à 17H00 sur France Inter !Non mais ça suffit ! on dirait moi!

Alex

Pour la première fois, TikTok entre dans le top 50 des sites les plus fréquentés en France. L’occasion de faire le tour des sites internet. Parmi les sites suivants, lesquels sont également dans le top 50 des sites les plus vus par les français ?

ArnaudMontebourg2022.com

boycottaustralia.com

Le site Internet de La Poste, et je vous rappelle l’adresse du site internet : 3615 code La Poste (vrai)

Alexvizorek.com , le site qui vous permet de déjà prendre vos places pour mon nouveau spectacle au théâtre de l'œuvre à partir du 13 octobre...

Euuuuh attendez Alex vous glissez aussi votre promo dans les exercices Ah? Oh oui...ah oui, effectivement...ça j’avoue si Charline avait été là je ne l’aurait pas faite!!!C’est bien ce qui me semblait

Le dessin

C’est l’heure du dessin. Vous le savez, Nicolas Sarkozy a été condamné à porter un bracelet électronique. Et comme on connait le côté Bling Bling de notre ancien président...bling bling n’étant pas le son du bracelet électronique quand il sort de la zone autorisée...non, ça c’est Dring Dring...Bling bling veut dire qu’il n’est pas contre l’idée qu’on le remarque. On vous propose donc de dessiner le bracelet électronique bling bling de Nicolas Sarkozy. Envoie ton dessin à l’adresse parjupiter@radiofrance.com.

