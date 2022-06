Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui c'est Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie !

Le quiz d'actualités

À Las Vegas, les sosies d'Elvis ont été sommés de cesser de célébrer autant de mariages. Les sosies ont un succès fou, dans la liste suivante trouve les vrais sosies :

A - Gérald Darmanin est le sosie vocal de Jeanne d’Arc avec le fameux “c’est pas moi c’est les anglais gna gna gna”.

B - Francis Lalanne le chanteur est le sosie parfait de Francis Lalanne l’épidémiologiste !

C - Les français à Roland Garros sont les sosies de l’homme invisible ! (vrai)

D - La Ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin est la sosie de Charline Vanhoenacker, et tant qu’on ne les aura pas vues dans la même pièce au même moment j’aurai toujours un doute.

C’est parti pour les législatives, je le sens vous êtes hyper excités ! Parmi les infos suivantes sur ce scrutin, lesquelles sont vraies ?

A - Il y a 6293 candidatures un peu partout en France. MAIS si on retire les candidatures de Manuel Valls on passe 900 candidatures (vrai)

B- Pour être candidat LREM, il suffit d’apporter sa carte d’identité, et une copie de sa dernière mise en examen.

C - Les Ministres qui vont perdre aux législatives devront être soupçonnés d’agression sexuelle pour conserver leurs poste

D - Pour être candidat RN aux législatives, il faut… être au courant qu’on est candidat aux législatives…

La Reine Elizabeth II a donc été couronnée en 1952. Mais quel événement s’est également déroulé en 1952 ?

A - le 25 octobre 1952 les anglais ont commencé à imprimer les premiers faux tickets pour la finale de la Ligue des champions selon Gérald Darmanin

B - En 1952, Boris Johnson a mis les pieds pour la première fois de sa vie dans un PUB anglais !

C - En 1952, Michel Drucker présentait le premier numéro de vivement dimanche

D - 1952 était une année bissextile et comme c’est une info dont on se fout complètement et qu’elle n’est pas vraiment drôle, il est possible qu’il s’agisse de la bonne réponse.

