Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Alex Vizorek et Clara Dupont-Monod qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : The Linda Lindas

: The Linda Lindas La chronique de Christine Gonzalez : God save the Queen

: God save the Queen La chronique de Thomas Bidegain : Le pileoufacisme

: Le pileoufacisme La chronique d'Hippolyte Girardot : Walking Jazz

Walking Jazz La chanson de Frédéric Fromet : On mâche rien

Le quiz d'actualités

Yannick Jadot veut mettre en place une forme adaptée de la semaine de 4 jours. Parmi les personnes suivantes, lesquelles font déjà la semaine des 4 jours ?

A - Christiane Taubira essaie de faire la semaine de 4 jours sans faire de bourdes

B - En Espagne actuellement, et d’un coup on comprend pourquoi Manuel Valls a tenté de s’installer là-bas.

C - Boris Johnson : 4 jours de travail, 3 jours de teuf au 10 Downing street !

D - Charline Vanhoenacker en ce moment et on l’embrasse

C’est le moment des parrainages pour la Présidentielle. Les candidats ont besoin de 500 signatures d’élu pour pouvoir être candidat. Alors, parmi les infos parrainages suivantes, lesquelles sont vraies ?

A -Anne Hidalgo va obtenir plus de signatures de parrainage que de voix à la Présidentielle

B - En 2007, le Colonel Kadhafi a parrainé la campagne de Nicolas Sarkozy

C - Jean Quatremer a obtenu les parrainages de… 4 maires

D - À 498 parrainages près Guillaume Meurice pourrait se présenter à l’élection Présidentielle (vrai)

Vous l’avez vue, l’émoji homme enceint est arrivé et crée une grosse polémique. Faisons un petit exercice, parmi les emojis suivants lesquels existent vraiment :

A - L’emoji karcher, mais c’est un vieil emoji de 2007 remis au goût du jour.

B - L’emoji d’un personnage qui lève la main pour signaler sa présence, emoji préféré de Manuel Valls.

C - L'emoji PCR positif, que vous trouvez sur l’application Tous Anti Covid, à condition d’activer les données de navigation et d’avoir un QR code à jour enregistré dans votre pass vaccinal. Sinon il faut deux tests antigéniques positifs et boire un mojito avec Jean-Michel Blanquer.

D - L’emoji aubergine, celle qu’Alex m’envoie très souvent. Je ne sais pas trop ce que ça signifie

Le dessin

C’est parti pour les JO d’hiver sans neige. Cette année c’est 100% neige artificielle. Alors dessine les épreuves des JO d’hiver à Pékin, mais sans la neige artificielle. Ça peut être une épreuve de ski en escaliers, de curling sur huile d’olive ou de fameux biathlon chinois composé de deux épreuves patins à roulette fabriqués par des enfants et tir à la carabine sur Ouighour!

Poste ton dessin sur Twitter avec le hashtag ParJupiter ou par mail parjupiter@radiofrance.com

