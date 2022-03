Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Daniel Prevost et Mathilda May!

Biographie

Daniel Prevost

Daniel Prevost est un comédien et humoriste français.

Il débute assez tôt à la télévision, dans les années 1960 chez Jean-Christophe Averty (Les Raisins verts, Douches écossaises), dans Les Saintes Chéries, une série avec Daniel Gélin et dans les sketches de La Caméra invisible. En même temps, il débute au cinéma sous la direction de Gérard Pirès, Michel Audiard et Jean Yanne avec un rôle remarqué dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.

Sa popularité s'accentue avec ses chroniques dans Le Petit Rapporteur de Jacques Martin. Un des reportages les plus connus fut celui que Daniel fit sur le village de Montcuq, avec Pierre Bonte. Il se fait remarquer par le grand public par son humour grinçant. Il devient célèbre aussi par les sketches loufoques écrits par Gébé et Roland Topor pour Merci Bernard de Jean-Michel Ribes.

Il joue d'importants seconds rôles, notamment dans Uranus, en Rochard, cheminot communiste pleutre, souffre-douleur de Gérard Depardieu, Le Dîner de cons, comédie qui rencontre un gros succès commercial et pour lequel il obtient le César du meilleur second rôle en jouant Cheval, un contrôleur des impôts et La Vérité si je mens ! 2 en directeur des achats d'un groupe de grande distribution qui tire le maximum de ses fournisseurs et finit par se faire rouler.

Il était venu dans l’émission Si tu écoutes, j’annule tout le 19 janvier 2015 pour la pièce Les Stars au Théâtre Saint-Georges mis en scène par Pierre Laville avec Jacques Balutin.

Mathilda May

Mathilda May, est une actrice et metteure en scène française, danseuse de formation, elle fait ses débuts au cinéma en 1984.

Elle se fait remarquer en apparaissant dans Les Rois du gag, puis dans le film de science-fiction américain Lifeforce en 1985, où elle interprète une extraterrestre. En France, on la remarque dans Le Cri du hibou réalisé par Claude Chabrol pour lequel elle remporte le César du meilleur espoir féminin et Trois places pour le 26 réalisé par Jacques Demy où elle partage la vedette avec Yves Montand. En 1989, elle remporte le prix Romy-Schneider, récompensant une jeune espoir du cinéma francophone.

L'actrice apparaît ensuite dans des coproductions internationales comme Naked Tango, ou Devenir Colette puis dans le polar Toutes peines confondues de Michel Deville où elle donne la réplique à Patrick Bruel. Elle continue néanmoins sa carrière sur le grand et le petit écran, et débute au théâtre en 1994. En 1997, on la voit dans le film américain Le Chacal avec Richard Gere et Bruce Willis. Par la suite, moins présente au cinéma, elle continue d'apparaître régulièrement à la télévision. En 2008-2010, elle se produit sur les planches avec Pascal Légitimus, dans la pièce Plus si affinités.

Mathilda May entame une carrière de metteuse en scène dans les années 2010, notamment au théâtre du Rond-Point à Paris où son spectacle Le Banquet lui vaut le Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre public en 2019.

Elle était venue dans l’émission Si tu écoutes, j’annule tout le 8 mai 2015 pour son spectacle Open Space au Théâtre de Paris.

Au sommaire de cette émission

Le Sketch

Le moment Meurice : La liberté d'expression

La liberté d'expression La chronique de Clara Dupont-Monod

La chanson de Frédéric Fromet : Voilage, voilage

La programmation musicale