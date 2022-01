Bonjour la France Interne ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie !

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Hippolyte Girardot : Ce truc qui traîne

: Ce truc qui traîne La chronique de Juliette Arnaud : Et après les gens meurent - Albane Linÿer

: Et après les gens meurent - Albane Linÿer La chronique d'Aline Afanoukoé : Moonchild

: Moonchild La chronique de Christine Gonzalez : La mort n’arrêtera pas la révolution féministe

: La mort n’arrêtera pas la révolution féministe La chronique de Léo Karmann : Parenthood de Ron Howard

Parenthood de Ron Howard La chanson de Frédéric Fromet : PCR particulier

Le quiz d'actualité

Le placement sous bracelet électronique des Balkany a été révoqué par la justice à la suite d'un grand nombre d'alertes reçues par le commissariat, mais quelle a été la justification des Balkany ?

A - Parce que je cite “le bracelet c’est de la camelote made in China” (Faux)

B - Parce que je cite “Comme leur propriété est grande, quand ils vont chercher leur courrier l’alerte se déclenche” (vrai)

C - Parce que je cite “ “grain de riz”, leur homme de main oublie toujours d’acheter la sauce au citron pour les homards, donc ils doivent sortir le soir pour aller chez l’épicier” (Possible mais non)

D - Parce que je cite “le bracelet n’est pas assorti aux pantalons pastels de Patrick Balkany » (Faux)

Cette semaine, Valérie Pécresse a annoncé qu’elle voulait ressortir le “Kärcher”, celui de Nicolas Sarkozy. Pourquoi veut-elle ressortir le Kärcher ?

A - Parce que rien de tel qu’une femme pour faire le ménage

B - Parce que c’est avec le Kärcher qu’Eric Ciotti se coiffe tous les matins

C - Parce qu’elle veut nettoyer les quartiers… afin d’y installer des espaces verts avec des fleurs et des pistes cyclables

D - Parce que pour nettoyer les quartiers de toute de cette racaille de sauvageons, le jet à haute pression laisse moins de traces que le taser, le LBD ou la clé de bras

On va répondre à la question que tout le monde se pose : où est Roselyne Bachelot ?

A - Elle participe au championnat du monde de cache-cache (sans doute vrai)

B - Elle est confinée depuis le 06 juillet 2020, le jour de sa nomination. (sa nomination à quel poste ?)

C - Elle est retournée sur RTL raconter des blagues de Teub… (presque vrai)

D - Elle se trouve sur une île déserte avec Franck Riester, Muriel Pénicaud, Rama Yade (Bon ben là tout est dit)

Le dessin

L’Assemblée nationale a joué les deux premières dates de son nouveau Vaudeville, qui cartonne dans toute la France… Je soupçonne La Chaîne parlementaire de faire un “coup d’audience”... avec +3000% de parts de marché avec un programme de nuit… ON VOUS VOIT.

Trouve un titre à ce Vaudeville… et encore mieux, dessine-en l’affiche ! Guillaume ira la coller Salle des 4 colonnes lors de son prochain micro-trottoir au Palais Bourbon !

La programmation musicale