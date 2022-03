Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

La chronique d'Aline Afanoukoé : Selo i Ludy

: Selo i Ludy La chronique de Christine Gonzalez : Les frères Bogdanov

: Les frères Bogdanov La chronique de Clara Dupont-Monod : L’amant Russe de Gilles Leroy

L’amant Russe de Gilles Leroy La chronique d'Hippolyte Girardot : Une journée dans le monde

Une journée dans le monde La chanson de Frédéric Fromet : Rase Poutine

Le quiz d'actualités

Yannick Jadot s'est offert Jonathan Mannion, le photographe star du rap US, pour son affiche de campagne. Mais ce n'est pas le premier mélange des genres qui existe. Parmi les infos suivantes, lesquelles sont vraies :

A - Pour son affiche des municipales, Anne Hidalgo a fait appel à un photographe connu qui s’appelle PhotoShop ! (Possible)

B - En 2012, François Hollande avait fait appel au diététicien star, Jean-Michel Cohen. (Faux mais à un diététicien oui…)

C - Valérie Pécresse a fait appel à un acteur de Plus belle la vie pour lui apprendre à jouer la comédie. (Vrai)

D- Fabien Roussel a fait appel à Bigard pour lui écrire ses discours… mais pas Jean-Marie hein les steaks Bigard. (Possible oui)

Emmanuel Macron envisage la retraite à 65 ans. Lorsque ce sera acté, lesquelles de ces personnes pourront prendre leur retraite ?

A - Hippolyte Girardot

B - Les lecteurs du Figaro

C - Le public d’Alex Vizorek

D - Les jeunes avec Valérie Pécresse

Cédric O va quitter la politique après l'élection présidentielle. Mais ce n’est pas le seul qui quitte ou a quitté, trouve dans la liste suivante celles et ceux qui ont quitté la politique ?

A - Eric P., Jean-Luc Q., Fabrice R., Michel S., Stéphane T., Martin U.,

Oui oui on a compris…

B - Xavier Bertrand… à moins que ce soit la politique qui l’a quitté

C - Faudel a quitté la politique, comme il a quitté la musique

D - “Le suspense quant au résultat de l’élection présidentielle” a quitté la politique

Lundi, bas les masques ! On sera enfin débarrassés du bâillon chirurgical… On vous propose donc d’en faire une dentelle… façon dentelle de Bruges ou de Calais… Vous faites une photo et vous nous l’envoyez à parjupiter@radiofrance

