Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie !

La chronique d'Aline Afanoukoé : Um gosto de Sol de Céu

: Um gosto de Sol de Céu La chanson de Frédéric Fromet : Quoi de Gaulle?

: Quoi de Gaulle? La chronique de Clara Dupont-Monod : Marie Angélique de Fontanges, la dernière passion du roi soleil de Patrick Daguenet

: Marie Angélique de Fontanges, la dernière passion du roi soleil de Patrick Daguenet La chronique de Christine Gonzalez :

: La chronique de Roukiata Ouedraogo:

Concernant la polémique sur le blocage des transferts d'argent privé, Arnaud Montebourg a reconnu "une erreur" et désormais il rejette la mesure. Ce n’est pas la première fois qu’un politique rétropédale. Alors parmi les situations suivantes, lesquelles se sont vraiment déroulées ?

Anne Hidalgo s’est déclarée candidate à la Présidentielle avant de rétropédaler...

Euh mais non elle n’a pas rétropédalé !

Ben si autrement elle serait en campagne en ce moment ?

Ben elle est en campagne !

Ah ?? Vous voulez dire que ce qu’elle fait en ce moment c’est sa campagne ?

Ben oui !

ça alors ??

Manuel Valls a décidé d’être français avant de rétropédaler et décidé d’être catalan avant de rétropédaler et de réaliser qu’il était français, avant de rétropédaler et de réaliser qu’il était népalais avant de rétrop…

Oui oui on a compris…

Gérald Darmanin était agent immobilier avant de rétropédaler et de se lancer dans la politique.

Anne Hidalgo a rétropédalé à Vélib hahaha… oui les amoureux de jeux de mots se régalent !

Les sondages sont en train de choisir pour nous les candidats à l’élection présidentielle. Toi-même tu sais… la fiabilité des sondages, alors parmi les infos suivantes laquelle est vraie ?

A. Philippe Poutou a déjà été placé en tête d’un sondage, lors de l’élection du délégué de classe en 5ème B. (Faux)

B. Depuis le débat LR de lundi, 25% des français pensent que Xavier Bertrand est en mesure de remporter un César. (Faux)

C. Pour la Présidentielle 2017, à ce moment de l’année, les deux candidats présents au second tour étaient Alain Juppé et Manuel Valls (Vrai)

D. Selon un sondage SOFRES, 52% des Français pensent qu’ils vivent depuis 6 mois avec Thomas Pesquet (Faux)

C’est parti la campagne de Nicolas Dupont-Aignan est lancée comme une fusée, plus rien ne pourra l’arrêter ! Alors, justement on ne connait pas bien cet homme, parmi les informations suivantes sur NDA comme on l’appelle, lesquelles sont vraies ?

En réalité personne n’appelle Dupont-Aignan NDA… ni Nicolas d’ailleurs… personne n’appelle Nicolas Dupont-Aignan tout simplement. ( Vrai )

) 82% des français sont persuadés que Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot sont une seule et même personne ( Faux… quoi que ?? On vérifiera quand même )

) Nicolas Dupont-Aignan s’est présenté à plus d’élections Présidentielles que François Hollande ( vrai )

) Si on additionne le résultat de toutes les élections présidentielles à laquelle il s’est présenté, NDA n’atteint pas encore le second tour (ça veut rien dire mais on peut dire vrai)

Cette semaine, nous avons parlé de cette expérience menée dans un supermarché : le panier intelligent qui scanne vos achats lorsque vous les déposez dedans et qui vous fait payer automatiquement à la sortie.

Une innovation qui va bien entendu provoquer le licenciement de milliers de caisses automatiques… Pourtant, souvenez-vous, lors du premier confinement, ces machines étaient en première ligne, et nous les applaudissions le soir à 20h…

Alors saisis-toi d’une feuille où tu auras inscrit “Caisse automatique en grève” et ajouté un bout de scotch. Et lors de ton prochain passage au supermarché, si tu trébuches malencontreusement devant une machine, la feuille va se coller toute seule ! Tu la prends en photo et tu nous l’envoies !

