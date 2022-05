Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : Johnny Longlegs

: Johnny Longlegs La chronique de Christine Gonzalez : Battle Renaud/Montand

: Battle Renaud/Montand La chronique de Thomas Bidegain : La suite nuptiale

: La suite nuptiale La chronique d'Hippolyte Girardot : Mortel revival

: Mortel revival La chanson de Frédéric Fromet : Les p'tits pompiers

Le quiz d'actualités

Depuis plusieurs jours, le labello challenge sur Tik Tok inquiète de plus en plus. (C’est un défi qui pousse les adolescents parfois jusqu’au suicide… et “Labello” parce qu’ils s’appliquent cette marque de beurre de cacao sur les lèvres avant de se lancer). Mais ce n’est pas le premier challenge étrange, dans la liste suivante, trouve les challenges qui ont réellement existé.

A - Le Manuel Valls challenge, un défi qui consiste à perdre un maximum d’élections partout dans le monde.

B - Le Hippolyte Girardot Challenge, un défi qui consiste à écouter le plus de chroniques d’Hippolyte Girardot (attention c’est dangereux)

C - Le devious lick challenge, défi qui consiste à piquer un maximum de trucs à l’école (vrai)

D - Le Sarko Vendôme Challenge, qui consiste à enfiler le plus de bracelets électroniques sur la même cheville

Florence Foresti parodie sa vie dans une série pour Canal+ comme l’ont fait avant elle Blanche Gardin ou Gad Elmaleh. Ou l’acteur de Willow, Warwick Davis. Mais ce ne sont pas les seuls. Dans la liste suivante trouve ceux qui se sont parodiés dans une série.

A - Les socialistes se sont parodiés dans la série “Lost Les disparus”

B - Emmanuel Macron s’est parodié dans la série “Le candidat !”

C - Woody Allen s’est parodié dans la série “How I met your mother who’s your sister too… it’s complicated !”

D - Europe 1 s’est parodié dans la série 1% !

Ce week end c’est l’Eurovision ! Alors, petite question de culture générale, qui va représenter la France à l’Eurovision ?

A - Manuel Valls ?

B - Vladimir Poutine, il va représenter aussi l’Allemagne, l'Italie, l’Ukraine….

C - Un groupe de punks à chien trouvé à la gare de Rennes ? (vrai)

D - Charline Vanhoenacker ?

Le dessin

La redevance télé sera supprimée cette année… l’une des toutes dernières décisions du gouvernement qui a bien fait de bosser jusqu’au bout…

Un défi : poste-toi à la sortie d’une boulangerie, un petit panneau “C’est pour la redevance siouplé” et un gobelet… afin de récolter des pièces jaunes pour le service public audiovisuel…

