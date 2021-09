Bonjour la France Inter! Aujourd'hui Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie !

Au sommaire de cette émission:

La chronique d'Hippolyte Girardot : Une journée tranquille

: Une journée tranquille La chronique de Christine Gonzalez : Cybersécurité, comment protéger les morts

: Cybersécurité, comment protéger les morts La chronique d'Aline Afanoukoé : Hurray de Selah Sue

: Hurray de Selah Sue La chronique de Djamil le Schlag : L'écologie selon Elon Musk : des voitures électriques mais des touristes dans l'espace !

: L'écologie selon Elon Musk : des voitures électriques mais des touristes dans l'espace ! La chronique de Thomas Bidegain : Réécriture

: Réécriture La chanson de Frédéric Fromet: Voilage, voilage

Le quiz d'actualité

Alex

Des pains de cocaïne ont été découverts sur des plages du Pas-de-Calais. Alors petit exercice, qu’est ce qu’un pain de cocaïne ?

C’est un pain réalisé avec beaucoup de farine...

C’est le petit déjeuner préféré de Frédéric Beigbeder

C’est de la drogue et je rappelle aux jeunes, la drogue c’est mal ! C’est comme faire un dessin sur de l’affichage sauvage.

C’est un coup de point reçu par un dealer

Suite à l'annonce du nouveau Gouvernement par les Talibans, l'Union Européenne a regretté un Gouvernement “ni inclusif, ni représentatif”. En te basant sur tes connaissances en français, trouve le qualificatif qui définit le mieux l’Union européenne sur ce point :

Elle est observatrice (vrai)

Elle est très observatrice (aussi, parfois)

Elle manie l’euphémisme avec beaucoup d’habileté

Elle participe à la déforestation des forêts de Bavière par la consommation abusive de langue de bois

Charline

L’Arc de Triomphe est actuellement emballé par l’artiste Cristo. Il est tout beau dans ses kilomètres de tissu. Mais que va-t-on faire de ce tout ce tissu après l’empaquetage ?

Il sera utilisé pour fabriquer les nouveaux uniformes de la police

Il sera envoyé en Afghanistan pour emballer les femmes (j’ai calculé on peut emballer environ 450 femmes avec la quantité de tissu).

Emmanuel Macron déposera le tissu sur les problèmes sociaux en France, afin de les empaqueter et de les mettre à la poubelle.

Je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’il adviendra de ces kilomètres de tissu.... (Vrai)

Le dessin

Par Jupiter lance un un grand mouvement national… Soyez attentifs. Si vous croisez des affiches blanches et bleues avec un grand “Z”... surtout, n’ajoutez pas les lettres OB… Même si c’est de l’affichage sauvage, et que c’est interdit par la loi... Mais soit… Ne photographiez pas cette affiche et ne la postez pas sur les réseaux (et encore moins avec le hashtag #ParJupiter)… et ne nous l’envoyez pas à l’adresse de parjupiter non plus.

Je tiens à dire que ce grand mouvement national destiné à laisser intactes les affiches sauvages (et ne pas les envoyer à l’adresse de parjupiter) est une initiative qui n’engage pas Radio France… C’est une initiative prise de façon indépendante et sauvage par Jupiter…

La programmation musicale