Après des débuts de comédienne, Fanny Herrero se lance dans le métier de scénariste en collaborant aux séries télévisées Un village français, Les Bleus, Kaboul Kitchen ou encore Fais pas ci fais pas ça. En 2014, elle crée la série Dix pour cent, série à succès qui raconte les aventures d'agents de comédiens. Elle en sera la showrunneuse des trois premières saisons.

Dix pour cent rencontre un grand succès en France et à l'étranger, elle est adaptée dans plusieurs pays dont le Canada et le Royaume-Uni et a remporté en novembre 2021 le prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards.

Fanny Herrero revient avec la série Drôle qui sort aujourd'hui, vendredi 18 mars, sur Netflix. Elle s'intéresse cette fois au monde du stand-up en mettant en scène quatre jeunes humoristes qui tentent de percer.

Macron pour 5 saisons de plus, c’est le slogan des jeunes LREM dont l’affiche reprend les codes Netflix, tandis que le président propose sa propre série intitulée “Le candidat”, pour feuilletonner sa campagne… avec bande-annonce avant chaque épisode…

Le plus grand festival de séries en Europe s’ouvre aujourd’hui et nous y sommes, c’est Série Mania… les fictions réalistes et historiques sont les plus nombreuses… n’essayez pas de vous évader, les bruits du monde vont vous rattraper…

A 64 ans, l’actrice Jamie Lee Curtis envoie valser les injonctions faites aux femmes, et en particulier celles faites aux actrices à Hollywood… Elle a décidé de ne plus rentrer son ventre. Elle pose désormais au naturel sur Insta… toutes tripes dehors…

