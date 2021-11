Bonjour la France Inter ! Aujourd'hui, Juliette Arnaud et Alex Vizorek vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie !

Au sommaire de cette émission

La chronique de Thomas Bidegain :

: La chronique d'Hippolyte Girardot :

: La chronique de Christine Gonzalez : Jean Dutourd, académicien de l'au-delà

: Jean Dutourd, académicien de l'au-delà La chanson de Frédéric Fromet : J'ai encore rêvé d'iel

: J'ai encore rêvé d'iel La chronique d'Aline Afanoukoé : Gabriels

Le quiz d'actualité

Juliette

Le jury du press club a sélectionné les phrases du prix de l'humour politique, qui sera remis en décembre. Parmi les politiques suivants lesquels ont déjà eu le prix de l’humour politique ?

Manuel Valls… pour euh ben l’ensemble de sa carrière

Jean-François Copé… pour euh ben l’ensemble de sa carrière

Nicolas Sarkozy… pour euh ben l’ensemble de sa carrière

Euh mais Juliette vous n’avez pas d’autres vannes Ben non c’est de la politique et j’suis pas top top dans ce domaine.

Ah bon ben travaillez un autre exercice et revenez après le mien. Oui j’vais essayer.

Alex

Faux-la-Montagne, un village de la Creuse va enfin donner des noms à ses rues, alors que pendant des décennies cela n’avait pas été jugé nécessaire. L’occasion de réviser les noms des rues. Parmi les rues suivantes, lesquelles existent vraiment ?

A Boulogne-Billancourt il y a la rue de l’enfer, c’est là que vous trouverez le siège de Cnews (Faux elle existe à Saint-Saturnin)

Dans l’Allier dans la ville de Begues il y a la rue… “rue”…. parce que c’est à Bègues ! Oui les passionnés de jeux de mots se régalent !

A Saint Malo, il y a la rue de la Pie qui boit… anciennement la rue Juliette Arnaud (Vrai)

A Saint Etienne il y a la rue “Quesquonfoutla”

Juliette

Vous l’avez peut être suivi la chanteuse Urista a uriné sur un de ses fans en plein concert. Mais ce n’est pas la première fois qu’il se passe quelque chose d’incongru dans un concert. parmi les infos suivantes lesquelles sont vraies ?

Lors d’un concert de Phoenix, dès le début du concert un couple s’est mis à faire l’amour au premier rang.

Lors d’un concert de Keen’v il y a eu plus d’invitations distribuées que de places vendues.

Lors d’un concert de Clapton, Jimi Hendrix est monté sur scène pour jouer avec lui. Impressionné, Clapton a quitté la scène et est rentré chez lui. C'est de là qu’est née la théorie du grand remplacement.

Lors de son premier concert, Orelsan a oublié d’allumer son micro, et le public a cru être à un concert de Carla Bruni.

Ah ben voilà très bien vous avez fait un bon exercice ! Oui et en plus toutes ces anecdotes sont véridiques !

Ben non Juliette faut pas donner la réponse autrement ce n’est plus un quiz !

Le dessin

La cinquième vague arrive chez tous nos voisins, mais apparemment elle ne passera pas par chez nous, un peu comme le nuage de Tchernobyl.

Alors dessine la cinquième vague qui déferle sur toute l’Europe sauf la France et envoie nous ton oeuvre sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter ou par mail à parjupiter@radiofrance.com !

