Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Alex Vizorek et Clara Dupont-Monod qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : Charlie Puth

: Charlie Puth La chronique de Christine Gonzalez : La vraie invention du cercueil électrique

: La vraie invention du cercueil électrique La chronique de Djamil le shlag : Blanquer à Ibiza, le tube de l'hiver

Blanquer à Ibiza, le tube de l'hiver La chronique d'Hippolyte Girardot (rediffusion) : Let it end

Let it end La chanson de Frédéric Fromet : Les aventures de Jean-Michel Blanquer

Le quiz d'actualités

Hier, Jean Castex a annoncé, lors de sa conférence de presse, la levée de plusieurs restrictions. Parmi les infos suivantes lesquelles sont vraies ?

A - Le 16 février Jean-Michel Blanquer pourra boire des mojitos debout sur le bar du teufteuf club (vrai)

B - Le 2 février Anne Hidalgo pourra inviter tous ses électeurs à la Présidentielle dans une salle fermée (vrai)

C - Le 25 janvier, il y aura plus de cas-contacts dans l’équipe que d’auditeurs (faux)

D - Le 24 janvier on pourra rendre visite à Jean-Yves Le Drian sans pass sanitaire, je rappelle l’adresse Ephad des Mimosas à Bagnolet (vrai)

En 2021, les Français ont passé 3H41 par jour devant la télévision. Mais que peut-on faire en 3H41 ?

A - 3H41 c’est la durée ressentie d'un film d'Andreï Tarkovski

B - 3H41 c’est le chrono au marathon d’un homme de 82 ans et on embrasse Jean-Pierre Elkabbach (vrai)

C - En 3H41 Guillaume Peltier peut changer 14 fois de parti politique

D - 3H41 c’est la durée d’une chronique d’Aline Afanoukoé

Aux États-Unis, le déploiement de la 5G près des aéroports a été reporté par crainte du "chaos". Mais de quel chaos s’agit-il ?

A - Parce qu’il est impossible de mettre en mode avion les personnes vaccinées ?

B - Parce que les fréquences utilisées par les radioaltimètres et la 5G sont trop proches et ne me demandez pas ce qu’est un radioaltimètre.

C - Parce que c’est Jean-Michel Blanquer qui a expliqué le protocole de déploiement de la 5G

D - Parce que la fréquence de la 5G est trop proche de celle d’Europe 1 et que les utilisateurs risquent de tomber sur l’interview politique de Laurence Ferrari.

Le dessin

C’est parti pour la primaire populaire. Les Avengers de la politique sont tous là, il y a Charlotte Marchandise, Anna Agueb-Porterie… et plein d’autres. Alors justement, dessine l’affiche des Avengers avec tous les candidats que tu connais dans cette primaire, ça peut être une page blanche ! Postez vos dessins sur Twitter avec le hashtag #ParJupiter ou envoyez-le nous par sur parjupiter@radiofrance.com

