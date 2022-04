Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : La Battue

: La Battue La chronique de Christine Gonzalez : Le grand retour de Maître Capello

: Le grand retour de Maître Capello La chronique de Clara Dupont-Monod : La Fille parfaite, de Nathalie Azoulai

La Fille parfaite, de Nathalie Azoulai La chronique d'Hippolyte Girardot : Un quinquennat sans fin

Un quinquennat sans fin La chanson de Frédéric Fromet : Le lundi sous Le Pen

Le quiz d'actualités

Dimanche soir, ce sera soit une sale soirée soit une soirée horrible. Alors comment faire pour tout de même passer un bon moment ce dimanche soir ?

A - Se mettre devant France 2 et boire un shot à chaque punchline de Rachida Dati… je rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

B - Se mettre devant BFM et boire un shot à chaque fois Marlène Schiappa dit une bêtise… je rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

C - Se mettre en PLS sous sa table basse et boire un shot à chaque fois que vous en avez envie… je rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

D - Se mettre devant la chaîne Youtube de Blast et regarder la contre-soirée électorale diffusée en direct de la Cigale, avec entre autres Guillaume Meurice, Giédré, Frédéric Fromet, Pierre Emmanuel Barré, et bien sûr Charline Vanhoenacker…

Mercredi a eu lieu le débat d’entre deux tours. Et chaque candidat a eu des demandes particulières, lesquelles ?



A - Marine Le Pen a demandé à ce qu’on mette un filtre “oreilles de chaton” quand elle parle !

B - Emmanuel Macron a demandé à ce qu’on mette un filtre “Jean-Luc Mélenchon” quand il parle !

C - Les candidats ont exigé une température de 19 degrés précisément.

D - Les candidats ont distribué un portrait d’Anne-Sophie Lapix et d’Elise Lucet aux vigiles pour leur interdire l'accès au plateau.

On parle beaucoup des sondages aujourd’hui, car c’est le dernier jour, à partir de minuit ce sera silence radio. En même temps, on en a soupé dans tous les sens des sondages. Parmi les sondages suivants, lesquels ont vraiment existé ?



A - Pour faire la promo de Recherche appartement sur M6, la chaîne a publié le sondage du politique qui ferait le meilleur agent immobilier. Et le gagnant est sans surprise Gérald Darmanin. (Faux)

B - En 2020, l’Ifop a publié le sondage du politique qui vous surprend le plus, et le gagnant est Cédric O ! “Cédric OH !!!!” Vous l’avez ? Oui bon… (Faux)

C - En 2012, direct matin avait publié le sondage du candidat que les français prendraient pour faire le ménage et ce n’était pas Valérie Pécresse la gagnante (Vrai)

D - En 2022, TNS Sofres a publié le sondage du sondage qui plait le plus aux sondés et c’est… pfff ouais même moi j’ai dû mal à suivre ce que j’ai écrit !

Le dessin

La programmation musicale de l'émission :