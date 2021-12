Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Isabelle Aubret et Gilmbert Melki!

Isabelle Aubret (@Lecoeuvre / Collection Christophe L / AFP) et Gilbert Melki © AFP / François Guillot

Biographie

Isabelle Aubret

Isabelle Aubret est une chanteuse française et ancienne gagnante de l'Eurovision.

Gilmbert Melki

Gilbert Melki, neveu du comédien Claude Melki, est né le 12 novembre 1958 à Paris, dans une famille où cohabitent cultures juive pied-noir et française. Son père, antiquaire à Saint Ouen, veut faire de lui un ébéniste. Mais l’adolescent est fasciné par les grandes figures du cinéma des années 1970, Lino Ventura, Gérard Depardieu ou Patrick Dewaere. Il enchaîne les stages d’art dramatique, débute au théâtre en jouant des classiques de Molière et vit de petits boulots, à Paris puis en Italie, où il part vivre plusieurs années. Son premier rôle au cinéma, il le doit à Claude Chabrol, qui le fait tourner dans Betty . La célébrité arrive avec le succès de La vérité si je mens ! de Thomas Gilou en 1997, dans lequel il incarne Patrick Abitbol, le cousin flambeur et mégalo de retour des Etats-Unis. Cantonné un temps dans le registre comique, il a par la suite élargi sa palette de jeu et prouvé toute l’étendue de son talent en se tournant vers le cinéma d’auteur et les compositions dramatiques. Son interprétation du personnage de Jacky dans la série Kaboul Kitchen diffusée sur Canal + lui vaut en 2012 le Prix du meilleur acteur au festival Séries Mania, organisé par le Forum des Images.

Au sommaire de cette émission