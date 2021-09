Bonjour la France Interne! Aujourd'hui, Charline Vanhoenacker et Juliette Arnaud vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie, en direct du centre de dépistage de la blague...

Au sommaire de cette émission:

La chanson de Frédéric Fromet : Corinne (et la chanson française selon Éric Zemmour)

: Corinne (et la chanson française selon Éric Zemmour) La chronique d'Aline Afanoukoé : Bernard Lavillier

: Bernard Lavillier La chronique de Christine Gonzalez : L'insatisfaction sexuelle des françaises

: L'insatisfaction sexuelle des françaises La chronique d'Isabelle Sorrente : Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez

: Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez La chronique de Djamil Le Schlag : La liste des islamogauchistes

: La liste des islamogauchistes La chronique de Roukiata Ouedraogo: Restitution des biens mal acquis

Le quiz d'actualité

Charline

Hier, BFMTV était en tête des audiences télé devant TF1, M6 et France 3 grâce au débat Zemmour-Mélenchon. À cette occasion, c’est la deuxième fois que BFMTV arrive en tête des audiences. Quelle était la première fois ?

a) C’était lors de la spéciale “ Islam, drogue et prostitution à Marseille “

b) C’était lors de la diffusion d’une battle de Break dance entre Christophe Barbier et Bruce Toussaint

c) C’était lors de la diffusion de la coloscopie de Thomas Pesquet

d) C’était lors du débat entre 11 candidats à la Présidentielle 2017

Le groupe Kering, qui possède entre autres, Gucci, Saint Laurent et Balenciaga, a annoncé aujourd’hui qu’il n’utilisera plus de fourrure d’ici 2022. Alors, pour fête ça, petite interro surprise sur la mode. Quelles ​​infos sont vraies ?

a)La semaine prochaine la fashion week aura lieu à Clermont-Ferrand.

b)Désormais seule la marque Puma utilise de la fourrure (“PUMA” ! ouais elles ne peuvent pas être drôles à chaque fois). (Faux)

c) Il n’ y a plus de fourrure animale dans les créations de Jean-Paul Gaultier (Vrai)

d) Il n’ y a plus de fourrure animale sur le corps d’André Manoukian (Faux… on a vérifié et on souhaite à personne d’avoir à vérifier)

Juliette

Joe Biden assure qu'il ne veut pas de "Guerre froide" avec la Chine. Alors petit exercice d’histoire qu’est ce que la guerre froide ?

a) C’est PAS la guerre chaude.

b)C’est une guerre pour la prise de contrôle des pains surprises chez Picard

c) C’est une période historiquement tendue entre les Etats Unis et l’URSS

d)C’est un événement organisé chaque année où les diplomates font des batailles de boules de neige.

Le dessin

Angela Merkel s’apprête à quitter le pouvoir en Allemagne… Pour l’instant, Ang est là… Mais bientôt, Ang est plus là… Après 4 mandats successifs et 16 ans au pouvoir, celle qui a été la patronne de l’Europe est désormais disponible sur le marché… Pour bien calmer Xavier Bertrand, essayons de convaincre Merkel d’être candidate à la présidentielle française : ton défi : Trouve le slogan de Merkel 2022 pour la France !!!!

La programmation musicale