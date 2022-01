Bonjour la France Inter! Aujourd'hui c'est Alex Vizorek et Clara Dupont-Monod qui vous retrouvent pour un nouvel épisode de Par Jupidémie!

Au sommaire de cette émission

La chronique d'Aline Afanoukoé : Big in Jazz Collective

: Big in Jazz Collective La chronique de Christine Gonzalez : Mort Boyard

: Mort Boyard La chronique d'Isabelle Sorente : Le mal de mer

Le mal de mer La chronique d'Hippolyte Girardot : Camembert ou chèvre

Camembert ou chèvre La chanson de Frédéric Fromet : Primaire populaire

Le quiz d'actualités

Il y a un grand suspense sur la candidature ou non d’Emmanuel Macron. On est tous sur les dents ! Alors parmi les événements suivants lesquels ont plus de suspense que l’annonce du président ?

A - L’annonce de la réélection de Vladimir Poutine pour un 600ème mandat ? (Égalité)

B - L’annonce du nouveau pays dans lequel Manuel Valls va se lancer en politique ? (Égalité)

C - L’annonce du lieu des prochaines vacances de Jean-Michel Blanquer ? (Non, on sait que ce sera à Punta Cana et qu’il y préparera le prochain programme de Terminale)

D - L’annonce de la prochaine personne qui va présenter l’émission Par Jupiter ? (Ce suspense est plus important)

Vous le savez peut-être pas, mais France Inter recherche le ou la future remplaçante de Laurence Bloch, la directrice de la station. Alors parmi les noms suivants, lesquels sont pressentis pour prendre la direction de la station ?

A - Eric Zemmour, car en ce moment dès qu’il peut être président de quelque chose, il fonce…(Faux)

B - Joann Sfar, car il passe déjà plus de temps à France Inter que Laurence Bloch elle même. (Faux)

C - Nasser al Khelaifi, car après le PSG, le Qatar souhaite continuer l’acquisition de grand club français, et il fera tout pour garder le Killian Mbappé du micro, comme on m’appelle du coté de Doha (Faux)

D - Personne ne pourra remplacer Laurence Bloch, car elle est brillante et juste, cœur sur elle!!! Oui c’est toujours elle qui fera la grille de programmation de la rentrée. (evidemment)

La Belgique a dévoilé son nouveau passeport, illustré avec des héros de BD. Parmi les infos suivantes, concernant le passeport belge, lesquelles sont vraies ?

A - C’est un dessin de Gaston Lagaffe qui remplacera la photo d’identité sur le passeport

B - Il ne sera possible de refaire son passeport qu”Une fois”, voilà comme ça celle-ci est faite

C - Les belges ont donné un nom à leur passeport et c’est Passe-Partout !

D - Le passeport sera livré avec un visa de travail à France Inter !

Le dessin

Alors, cette semaine on a passé les 500 000 contaminations par jour. Vous avez donc chaque jour, une chance sur 140 de vous faire contaminer par Omicron !

Alors dessine le jeu de grattage Omicron, avec 500 000 gagnants par jour.

Poste le dessin sur twitter avec le hashtag #ParJupiter ou envoie le nous par sur parjupiter@radiofrance.com

La programmation musicale