Bonjour la France Inter! Pour ces vacances, retrouvez les meilleures émissions de Par Jupiter. Au programme aujourd'hui, Sheila et Luis Rego!

Sheila et Luis Rego © Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images et Patrick GUYOT/Maxppp

Biographie

Sheila

Sheila, née Annie Chancel, a grandit dans une famille très modeste de la banlieue parisienne. Elle aidait ses parents qui vendaient des confiseries sur des marchés, mais elle s’intéressait déjà à la musique et à la danse. Elle a fait notamment partie d’un groupe de rock, Les Guitare Brothers, ce qui lui permet d’être découverte par Claude Carrère lors d’une audition du groupe.

Elle devient alors Sheila et sort son premier 45 tours en 1962. C’est l’époque des idoles yé-yé et Sheila, qui a alors 16 ans, n’échappe pas à la règle : ses chansons deviennent des tubes, on formate son apparence et ses textes pour qu’ils plaisent, on vend des poupées à son effigie, et elle est extrêmement médiatisée. « Vous les copains », « Bang bang », « Les Rois mages », elle traverse les années 60 en enchaînant les succès. Elle a également eu une période disco dans les années 70, où elle sort « Singin’ in the rain » et « Spacer », et a étendu sa renommé à l’étranger grâce à des titres en anglais. Les années 80 sont plus difficiles : elle se brouille avec Claude Carrère, ses disques se vendent moins, et elle fait même une série de concerts d’adieu en 1989 à l’Olympia.

Depuis, malgré une présence beaucoup plus discrète qu’à ses débuts, Sheila n’a jamais vraiment disparu de l’espace musical et médiatique. Elle écrit des livres, sort quelques disques, fait des apparitions à la télévision, et joue même dans un court-métrage. Elle fête en 2012 ses cinquante ans de carrière, avec un nouvel album, Solide, et un livre à paraître, Danse avec la vie.

Aux Victoires de la musique 2013, Sheila reçoit une Victoire d'honneur pour ses cinquante ans de carrière. Par ailleurs, elle publie son livre Danse avec la vie .

Luis Rego

Luis Rego est comédien. Il a notamment joué dans Les Bronzés et participé au Tribunal des flagrants délires.

Au sommaire de cette émission

La chronique d'André Manoukian : Les bretelles du monde

: Les bretelles du monde La chronique de Christine Gonzalez : Jean Rochefort, invité exclusif de Par JupiDead

: Jean Rochefort, invité exclusif de Par JupiDead La chronique de Thomas Bidegain : Réécriture

: Réécriture La chanson de Frédéric Fromet: Pas de petit, petit

La programmation musicale de l'émission