Ce premier épisode est dédié aux "Particules élémentaires" et à "Lanzarote". En commençant par "Extension du domaine de la lutte", qui n’avait pourtant pas été chroniqué au Masque…

Dommage, parce que c’était le premier roman de Michel Houellebecq, et qu’il y mettait déjà en scène ce qui deviendrait sa marque de fabrique, c’est-à-dire le mal-être sexuel de l’homme contemporain, et le mal-être de tous au sein d’une société comme une vaste entreprise.

C’est à partir de là que Houellebecq prend sa place dans le champ littéraire, une place que personne n’occupe encore, celle de chroniqueur des convulsions de la société française et de son spleen.

Les particules élémentaires

"C’est avec 'Les Particules élémentaires' que Michel Houellebecq devient le phénomène littéraire, national, international, et le phénomène de société que l’on connait. C’est avec 'Les Particules' qu’il assoit aussi un statut qui ne le quittera plus : celui de Cassandre de l’état de la société française et de l’état du monde.

En cet automne 1998, Houellebecq était partout, dans toute la presse et dans toutes les conversations. Je me rappelle aussi de ces détracteurs, défenseurs de cette pureté littéraire, de l’art pour l’art. Était-ce le cas des critiques du Masque et la Plume ?"

Au côté de Jérôme Garcin, il y avait, ce dimanche 13 septembre 1998, Jean-Louis Ezine du 'Nouvel Observateur', Pierre Assouline du magazine 'Lire', Jean-Claude Lebrun de 'L’Humanité' et le libraire Serge Bourdon.

10 min Les particules élémentaires - Le masque et la plume 13/09/98 Par France Inter

Lanzarote

"J’ai toujours considéré 'Lanzarote' comme le projet le plus bizarre de l’auteur, une sorte de curiosité dans son parcours. Il y explore le thème du tourisme, de la partouze, du nudisme. Et à la fin, l’un des protagonistes décide de rejoindre la secte des raëliens.

C’est une sorte de livre hybride entre 'Les Particules élémentaires' et 'Plateforme' qui paraitra l’année suivante, voire 'La Possibilité d’une île', son plus grand roman après 'Les Particules'. Mais les critiques du Masque et la Plume, qu’est-ce qu’ils en pensaient, eux, ce dimanche 3 décembre 2000 ?"

Au côté de Jérôme Garcin, se trouvaient Arnaud Viviant des 'Inrockuptibles', Jean-Louis Ezine du 'Nouvel Observateur', Pierre Assouline du magazine 'Lire' et Raphaël Sorin de 'L’Express', qui était aussi l’éditeur de Michel Houellebecq.

7 min Lanzarote - Le masque et la plume - 03/12/2000 Par France Inter

L'équipe

Réalisation : Xavier Pestuggia

: Xavier Pestuggia Attachée de production : Estelle Gapp

: Estelle Gapp Mixage : Claude Niort

: Claude Niort Les textes sont lus par Laurent Stocker de la Comédie Française