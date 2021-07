Issu d'une famille pauvre du bassin minier, à Douvrin dans le Pas-de-Calais, Jonathan Hude-Dufossé a rêvé très tôt d'une autre vie. Au point de rejeter son milieu d'origine pendant des années, avant de se réconcilier avec son histoire.

Jonathan Hude-Dufossé en 1994, à l'école François Villon de Douvrin. © Radio France / DR

C'est l'histoire d'un garçon qui s'est juré d'aller loin, quitte à fuir son milieu et couper les ponts. Une enfance dans une petite ville du Pas-de-Calais, une adolescence meurtrie par l'homophobie, puis l'invention d'une autre vie, d'un autre soi.

Depuis une dizaine d'années, Jonathan Hude-Dufossé se bat contre les inégalités et les discriminations et en a même fait son métier. Il a fait du chemin depuis qu'il a quitté le bassin minier et ses complexes de gamin de parents pauvres.

Ses mots

J'avais intégré que la classe populaire, d'un point de vue culturel et social, était moins bien que les milieux plus favorisés. C'est faux. Mais je l'avais intégré donc je ne voulais pas être comme eux, et ça a été mon carburant pour essayer de m'extirper de tout ça.

Est-ce qu'on peut se contenter, dans la sixième puissance du monde, de se dire que l'orientation des jeunes repose sur une rencontre éventuelle ? C'est de la folie.

C'est une belle histoire mais je n'ai absolument rien fait. (...) J'ai juste bénéficié d'un certain nombre de privilèges, intellectuels, géographiques, qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais je ne dirais pas que j'ai du mérite.

Sa chanson de galère

Creep de Radiohead

Le message vocal

Vannina Bernard-Leoni, sa professeure d'italien au lycée.

L'archive

Le discours de Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, après l'adoption finale du mariage aux couples de même sexe à l'Assemblée nationale, le 23 avril 2013.

