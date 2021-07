De sa découverte du patinage artistique à l'âge de cinq ans jusqu'aux Jeux olympiques, Maé Bérénice Meité n'a jamais cessé de rêver en grand. Une carrière de championne.

Maé Bérénice Meité est patineuse artistique : plusieurs fois championne de France, elle a participé à plusieurs championnats internationaux, et notamment aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

Elle est aussi l'une des seules sportives noires de sa discipline. Comment la petite fille énergique du quartier Mario-Capra à Vitry-sur-Seine a-t-elle accédé au plus haut niveau international ? A quels sacrifices faut-il consentir pour sa carrière ? Comment s'affirmer quand on ne correspond pas à la norme d'un sport où personne ne nous ressemble ?

N'hésite pas à croire en tes rêves, et crois en des rêves assez fous. Parce que si tu te limites seulement à ce qui paraît atteignable, tu n'auras pas la satisfaction. Donc fonce.

J'ai grandi, j'ai une conscience différente des choses, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. J'avais envie de m'exprimer en étant moi-même. J'ai arrêté de faire des défrisages, je patine aujourd'hui avec mes cheveux naturels et ça ne change rien.